ساختمان جدید نظام پزشکی استان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه در مراسمی با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، مرتضی روزبه استاندار، ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استانداری، داود محمدی نماینده مردم استان در مجلس، جمال انصاری رئیس کل دادگستری، حجت الاسلام اسماعیل صادقی دادستان، علی اکبر زینالو رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، محمد حسن شلویری رئیس نظام پزشکی استان ساختمان جدید سازمان نظام پزشکی قزوین افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

این ساختمان در زمینی به مساحت 350 مترمربع با زیربنای 665 مترمربع در سه طبقه در شهرک مینودر قزوین ساخته شده است.

این ساختمان با پنج میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه در مدت هشت ماه ساخته شده و دارای 10 اتاق اداری، سالن کنفرانس و یک سالن آمفی تئاتر با ظرفیت 63 نفر است.

شلویری: عضویت 2820 پزشک در نظام پزشکی استان

محمد حسن شلویری رئیس سازمان نظام پزشکی استان قزوین در این مراسم گفت: این سازمان از سال 68 فعالیت خود را در استان آغاز کرده و در حال حاضر دو هزار و 820 نفر عضو دارد.

وی افزود: یک هزار و 132 پزشک عمومی، 454 پزشک متخصص، 380 دندانپزشک، 650 پیراپزشک، 34 پزشک علوم آزمایشگاهی، 177 داروساز و 640 لیسانس پروانه دار عضو این سازمان هستند و به مردم خدمت می دهند.



شلویری بیان کرد: خوشبختانه در استان قزوین با کمترین شکایت از پزشکان مواجهیم اما انتظار داریم رسانه ها به جای طرح مسائلی مانند زیرمیزی و تخلفاتی که در هر صنفی اجتناب ناپذیر است به بیان مشکلات واقعی این صنف بپردازند.



رئیس سازمان نظام پزشکی استان قزوین بیان کرد: غیر واقعی بودن تعرفه ها یکی از مشکلاتی است که به بروز برخی مسائل کمک می کند لذا باید در نگاهی منطقی برای واقعی شدن هزینه خدمات پزشکی گام برداریم.



وی تصریح کرد: با فعال شدن شعب سازمان نظام پزشکی در آبیک، البرز و تاکستان این مراکز با کمبود فضا مواجهند که امیدواریم مساعدت لازم برای حل آن انجام شود تا ساختمان آبرومندی برای این گروه تهیه شود.