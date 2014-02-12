  1. دين، حوزه، انديشه
۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۲۲

سازمان دارالقرآن برگزار می کند؛

افتتاحیه مرحله کشوری مسابقات قرآنی تلاوت و تسنیم/ برپایی هشتمین مراسم تکریم چهره‌های قرآنی

افتتاحیه مرحله کشوری مسابقات قرآنی تلاوت و تسنیم/ برپایی هشتمین مراسم تکریم چهره‌های قرآنی

«هشتمین مراسم تکریم چهره های قرآنی» همراه با اختتامیه مسابقات «تلاوت» و «تسنیم» برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، افتتاحیه مرحله کشوری نخستین دوره مسابقات تلاوت و دومین دوره مسابقات تسنیم روز چهارشنبه 30 بهمن برگزار می شود. آئین آغاز مسابقات تلاوت و تسنیم روز چهارشنبه 30 بهمن از ساعت 19:30 در حوزه هنری برگزار می شود.

همچنین سازمان دارالقرآن الکریم «هشتمین مراسم تکریم چهره های قرآنی» را با هدف تجلیل از پیشکسوتان، اساتید آموزش قرآن سراسر کشور، حائزین رتبه های برتر مسابقات بین المللی و حافظان ممتاز قرآن کریم را برگزار می کند.

«هشتمین مراسم تکریم چهره های قرآنی»در روز جمعه 2 اسفند از ساعت 19:30 در حوزه هنری برپا خواهد شد. در این مراسم همچنین اختتامیه مرحله کشوری نخستین دوره مسابقات تلاوت و دومین دوره مسابقات تسنیم(ویژه کارکنان نهادهای فرهنگی) با اعلام برگزیدگان برپاخواهد شد.

 

کد مطلب 2235009

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