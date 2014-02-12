به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت پس از پس پایان جلسه صبح امروز هیات دولت در نشست خبری در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پیش از این دولت وعده داده بود تا پایان سال سبد کالا در دو نوبت یکی در بهمن ماه و دیگری در اسفندماه به مردم خواهد داد و امروز که در روزهای پایانی بهمن ماه هستیم هنوز اولین سبد کالا به نیمی از افراد واجد شرایط تعلق نگرفته است. و رئیس جمهور قبلا از ارائه دو سبد کالا تا پایان سال خبرداده بود، گفت: بگذارید ما اولی را رفع و رجوع کنیم تا بعد.

وی ادامه داد: همان طور که از قبل هم اعلام شده است سیاست این دولت برای توجه به امنیت غذایی جامعه به ویژه خانوارهای کم درآمد یک سیاست قطعی و غیرقابل تغییر است و اگر هم مشکلی در توزیع سبد کالا مشاهده کردیم به سرعت آن را رفع خواهیم کرد.

نوبخت گفت: هیچ یک از این مشکلات مانع از اجرای آن تصمیمی که معتقدیم تصمیم درستی بود نمی شود و پرداخت کالایی به مراتب از پرداخت نقدی به توجه به هدف دولت اثربخش تر و مهمتر است که در حال انجام است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قیمت بنزین تا آخر سال افزایش خواهد یافت و در صورت افزایش قیمت بنزین تا پایان سال و یا اوایل سال آینده چه میزان افزایش قیمت خواهد داشت گفت: باید در این زمینه منتظر فاز دوم هدفمند کردن یارانه و تبصره 21 باشیم.

سخنگوی دولت همچنین در ادامه در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و در پاسخ به این سوال که دولت در این زمینه چگونه عمل خواهد کرد گفت: نمایندگان مجلس و همچنین دولت مصمم به اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها هستند و در این زمینه وفاق وجود دارد و ما منتظریم ارسال نظرات شورای نگهبان هستیم و خوشبین هستیم که بتوانیم در قالب بودجه 93 تبصره 21 را با اصلاحاتی بگنجانیم.

گفتنی است چندی پیش رئیس جمهور خبر از توزیع دو سبد کالا داده بود و گفت: ما انشالله برای اقشار کم‌درآمد جامعه تا پایان سال دو بسته کالایی را به مردم تقدیم خواهیم کرد