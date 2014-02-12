همه خبرنگاران آرم طرح ترافیک می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق هر سال سهمیه خبرنگاران به رسانه‌های آنها اعلام شده است و ارسال اسامی منوط به تایید مدیران مسئول رسانه هاست. در عین حال خبرنگاران رسانه های گروهی، مطبوعات، خبرگزاری ها و روزنامه ها که به هر دلیلی موفق به دریافت آرم طرح ترافیک نشده اند و یا در سهمیه ارگان مربوط به خود لحاظ نشده اند، می توانند از روز شنبه 26 بهمن ماه به مدت ده روز کاری به مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران واقع در چهارراه فرمانیه مراجعه کنند .

سید جعفر تشکری هاشمی معاون شهردار تهران نیز در این رابطه ب گفت : با توجه به ارتباط مستمر و نزدیک مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با خبرنگاران در حوزه های مختلف مقرر شد همچون سنوات گذشته اختصاص مجوز ارم طرح ترافیک به خبرنگارانی که تنها شغل انها خبرنگاریست و موفق به دریافت آرم از طریق سهمیه نشده اند، از طریق تایید این مرکز صورت گیرد .

وی تاکید کرد: فلسفه ایجاد محدوده طرح ترافیک، تردد کمتر به مناطقی است که آلودگی هوا در آنها بیشتر است، اما متاسفانه هر سال بر تعداد درخواست کنندگان آرم طرح ترافیک برای ورود به محدوده تعیین شده افزوده می شود ، لذا با تصویب شورای عالی ترافیک سهمیه سالانه طرح ترافیک93 ، چهل درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در عوض به سهمیه روزانه و هفتگی افزوده شده است .

معاون شهردار تهران گفت: بنا بر تصویب شورای عالی ترافیک تعداد مجوزهای آرم طرح ترافیک همانند سال های گذشته 98 هزار 200 فقره بوده اما با توجه به نیاز شهروندان برای تردد در این محدوده از سهمیه سالانه تمامی سهمیه بگیران کاسته شده و به سهمیه روزانه و هفتگی افزوده شده است. به طوری که سهمیه 15 هزار آرم روزانه و هفتگی به 40 هزار آرم روزانه و هفتگی در سال 93 افزایش یافت.

تشکری هاشمی ادامه داد: قشر فهیم خبرنگار در نظر داشته باشند که سهمیه آرم های سالانه کاهش یافته با توجه به اینکه تعداد آرم ها محدود بوده و تقاضا بسیار زیاد است، تلاش می شود، آن دسته از خبرنگارانی که خبرنگار بودنشان محرز شود، از امتیاز دریافت آرم طرح ترافیک بهرمند شوند .

وی گفت: بدیهی است خبرنگاران در وهله نخست باید از طریق سهمیه خبرگزاری و یا رسانه مربوطه شان نسبت به دریافت آرم طرح ترافیک اقدام کنند، چنانچه به هر دلیلی موفق به دریافت آرم طرح ترافیک نشده اند و یا اسامی آنها در سهمیه ارگان متبوعه شان لحاظ نشده است، می توانند از روز شنبه 26 بهمن ماه به مدت ده روز کاری به مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران مراجعه کنند .

براساس این گزارش خبرنگاران متقاضی آرم طرح ترافیک93، با دردست داشتن اصل و کپی کارت خبرنگاری معتبر، معرفی نامه معتبر از سوی رسانه متبوع، پرینت ثبت نام اینترنتی و کد رهگیری به خیابان شهید لواسانی (فرمانیه) نرسیده به چهارراه فرمانیه ، بعد از سازمان کشتیرانی، پلاک 9 طبقه 4 مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران مراجعه کنند.



