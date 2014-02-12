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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۹

سلطانی:

حضور حماسی مردم در راهپیمایی22 بهمن همبستگی مردم را بار دیگر نشان داد

حضور حماسی مردم در راهپیمایی22 بهمن همبستگی مردم را بار دیگر نشان داد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن همبستگی مردم را بار دیگر نشان داد.

امیر عباس سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پر شور مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: مردم بار دیگر حماسه دیگری را ایجاد کردند و دهان دشمنان این نظام را با حضور پر شور خود بستند.

وی با تقدیر و تشکر از مردم برای حضور پر شور و حماسی خود در راهپمایی 22 بهمن در روز سه شنبه، تاکید کرد: نظام اسلامی ایران بار دیگر در جهان افتخار دیگری کسب کرد و جهانیان به قدرت مردمی نظام اسلامی ایران پی بردند.

وی با اشاره به اینکه ایران کشوری تاثیر گذار در منطقه و جهان به شمار می رود، گفت: حضور پر شور مردم در راهپمایی 22 بهمن نقشه بسیاری از دشمنان این مرز وبوم را نقش بر آب کرد.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن همبستگی مردم را بار دیگر نشان داد و وحدت مردم بار دیگر ترس بر اندام آمریکا، اسرائیل و دشمنان این کشور انداخت.

وی با اشاره به اینکه مردم همیشه در صحنه های مختلف حضور پر رنگ داشته اند، اذعان داشت: مشکلات اقتصادی و تحریمها نتوانسته ذره ای از وحدت و همبستگی مردم بکاهد.

امیر عباس سلطانی در ادامه عنوان کرد: دولت باید با تمام توان مشکلات اقتصادی کشور را از بین ببرد و در راه توسعه و پیشرفت بیشتر کشور وحل مشکلات بیکاری جوانان کار کند.

کد مطلب 2235019

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