  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۴

فیلم‌های منتخب فجر در خانه هنرمندان اکران می شود

فیلم‌های منتخب فجر در خانه هنرمندان اکران می شود

12 فیلم منتخب سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از روز جمعه 25 بهمن ماه در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه نمایش فیلم‌های منتخب سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از جمعه 25 بهمن ساعت 14 با نمایش فیلم «رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا درویش بهترین فیلم جشنواره سی و دوم و برنده 8 سیمرغ در رشته‌های جلوه‌های ویژه میدانی، چهره‌پردازی، طراحی صحنه و لباس، بازیگر نقش مکمل مرد، موسیقی متن، فیلمبرداری، کارگردانی و بهترین فیلم آغاز می‌شود.

دومین سانس روز اول نمایش فیلم‌های منتخب جشنواره به فیلم «قصه‌ها» ساخته رخشان بنی اعتماد اختصاص دارد که ساعت 18 روی پرده می‌رود.

در آخرین فیلم روز نخست نیز فیلم «شیار 143» ساخته نرگس آبیار اکران می‌شود که صاحب سه سیمرغ بلورین بازیگر نقش اول زن، جایزه ویژه هیات داوران و سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شده است. این فیلم ساعت 20 روی پرده می‌رود.

برنامه نمایش فیلم‌های منتخب سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تا دوشنبه 28 بهمن در سینماتک خانه هنرمندان ایران ادامه دارد.

کد مطلب 2235020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها