به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه نمایش فیلم‌های منتخب سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از جمعه 25 بهمن ساعت 14 با نمایش فیلم «رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا درویش بهترین فیلم جشنواره سی و دوم و برنده 8 سیمرغ در رشته‌های جلوه‌های ویژه میدانی، چهره‌پردازی، طراحی صحنه و لباس، بازیگر نقش مکمل مرد، موسیقی متن، فیلمبرداری، کارگردانی و بهترین فیلم آغاز می‌شود.

دومین سانس روز اول نمایش فیلم‌های منتخب جشنواره به فیلم «قصه‌ها» ساخته رخشان بنی اعتماد اختصاص دارد که ساعت 18 روی پرده می‌رود.

در آخرین فیلم روز نخست نیز فیلم «شیار 143» ساخته نرگس آبیار اکران می‌شود که صاحب سه سیمرغ بلورین بازیگر نقش اول زن، جایزه ویژه هیات داوران و سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شده است. این فیلم ساعت 20 روی پرده می‌رود.

برنامه نمایش فیلم‌های منتخب سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تا دوشنبه 28 بهمن در سینماتک خانه هنرمندان ایران ادامه دارد.