راهیابی نمایش "سيرى در سراى 3 سرباز سوخته" به جشنواره تئاتر صاحبدلان

محمد قاسمی در گفتگو با مهر، ضمن بیان این خبر اظهار داشت: با توجه به راهيابى اين نمايش به جشنواره صاحبدلان در ارديبهشت ماه، سال آينده در تئاتر شهر تهران اجرا خواهيم داشت.



محمد قاسمى با بیان اینکه طبق روال سال هاى گذشته اين نمايش را در شهرستان ملاير و براى همشهريان خود قبل از آغاز جشنواره اجرای عموم خواهيم كرد، گفت: برنامه های هنری علاقمندان خاص خود را دارد.



وى با بيان اينكه نمايش "سيرى در سراى 3 سرباز سوخت" اثرى 4 بعدى و با سبك جديدى در تئاتر است، اظهار داشت: در اين اثر، تماشاچيان نمايش را به صورت 4 بعدى و ايستاده بر روى صحنه تماشا مى كنند.



قاسمى ادامه داد: در اين سبك خاص، حدود 60 نفر به طور همزمان از دريچه اى نمايش را تماشا مى كنند و اتفاقات نمايش پشت سر آنها نيز رخ میدهد.



وى كه بازيگرى، نويسندگى و كارگردانى اين نمايش را بر عهده دارد، از پرى بارانى، مريم نوروزى، شيما سيفى، على تركاشوند و عليرضا روزبهانى به عنوان ديگر بازيگراناين نمايش نام برد.



اين نويسنده و كارگردان ملايرى با اشاره به اجراى اين نمايش در جشنواره بين المللى مقاومت در خردادماه گفت: در اين جشنواره پرى بارانى موفق به كسب رتبه نخست بازيگر نقش زن و محمدرضا غفورى نيز از گروه هنرى باران ملاير به عنوان بهترين آهنگساز برگزيده شد.



قاسمى خاطرنشان كرد: در جشنواره تئاتر صاحبدلان كه هر ساله در تهران برگزار مى شود، خبرى از رتبه و جايزه نيست و گروه هاى منتخب تنها به اجراى نمايش مى پردازند و از سبك و نوع نمايشهاى يكديگر ديدن مى كنند كه نمايش "و اينك بازى خاموش" از گروه باران در سال گذشته در اين جشنواره اجرا شد.