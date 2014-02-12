35 واحدهای مسکونی کمیته امداد اهر افتتاح شد/ تامین جهیزیه 35 نوعروس مددجو

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان طهماسبی چهارشنبه در آیین افتتاح این واحدها، ساخت اماکن مسکونی برای مددجویان ناتوان را یکی از اولویت های کمیته امداد امام خمینی(ره) اهر در جهت خدمت به ولی نعمتان انقلاب عنوان و اظهار داشت: برای اجرای عملیات اجرایی 35 واحد افتتاح شده، هفت میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به تأمین هزینه ساخت این واحدها توسط خیرین و تسهیلات بانکی گفت: با توجه به نیاز افراد تحت پوشش کمیته امداد به ساخت سرپناه مناسب از خیران انتظار داریم این نهاد را با کمک های خود برای تحقق این امر نوع دوستانه همراهی کنند.

طهماسبی همچنین از تامین جهیزیه نوعروسان کمیته امداد خبر داد و گفت: همزمان با دهه فجر جهیزیه 35 نوعروس از خانواده بزرگ کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز که از سوی این نهاد و خیرین تأمین شده تحویل نوعروسان می شود.