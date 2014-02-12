100 هزار بیمار کشورهای منطقه از خدمات پزشکی ایران استفاده کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زالی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید نظام پزشکی استان قزوین گفت: جامعه پزشکی در مسیر خودکفایی و عزت ملی نقش مهمی دارد و توانسته تمامی نیازهای کشور را به خدمات درمانی تامین کند.



وی افزود: علیرغم تحریم ها که در حوزه پزشکی بسیار تاثیرگذار است و به سلامت مردم آسیب می زند خوشبختانه با تعهد جامعه پزشکی و تلاش شبانه روزی آنها در سال جاری فقط 10 بیمار به کشورهای خارجی اعزام شدند.

پذیرش 100 هزار بیمار خارجی در کشور



زالی بیان کرد: امسال توانستیم در کنار ارائه خدمات پزشکی به مردم کشورمان بیش از 100 هزار نفر از بیماران کشورهای خارجی را در قالب طرح، توریسم درمانی مداوا کرده و خدمات پزشکی به این افراد ارائه کنیم در حالی که قادریم این میزان را تا پنج برابر افزایش دهیم.



رئیس سازمان نظام پزشکی کشور یادآورشد: 40 درصد تولید علمی کشور در حوزه پزشکی است که افتخار این سازمان تلقی می شود و امیدواریم در زمانی کوتاهتر از پیش بینی در سند چشم انداز به اهداف خود دست یابیم.



وی بیان کرد: در حوزه سلول های بنیادین در جایگاه پنجم کشور قرار داریم و قادریم این وضعیت را بهبود بخشیم.



زالی نامتعارف بودن هزینه تعرفه ها را از مشکلات این جامعه دانست و بیان کرد: نوع پرداخت غیر متعارف با نگاه منطقی به هزینه ها و تعرفه ها و تعامل بیشتر مردم با پزشکان می تواند به کاهش مشکلات کمک کند و خوشبختانه استان قزوین در این زمینه پیشگام است و می تواند در مدیریت نوین سلامت کشور الگو باشد.

وی گفت: کاهش تخلفات پزشکی، نوع واگذاری خدمات پزشکی و درمانی به بخش خصوص و خرید خدمت در قزوین بسیار شاخص و مطلوب است که باید این روش در سایر استانها نیز اجرایی شود.



زالی تصریح کرد: هماهنگی، همگامی و همدلی مردم و مسئولان استان بسیار خوب است و به پیشرفت کارها کمک کرده و رفتار بین بخشی هم قابل توجه است که می تواند الگو باشد.



ترویج اخلاق پزشکی ضروری است



رئیس سازمان نظام پزشکی استان قزوین یادآورشد: ترویج اخلاق پزشکی برای ایجاد راهبرد مناسب میان پزشک و بیمار از رویکردهای جدید است که با جدیت در سازمان پیگیری می شود که در این مسیر باید آموزه های دینی محور برنامه ها باشد تا ضمن تقویت اعتماد عمومی به ارتقاء جایگاه جامعه پزشکی کمک شود.

این مسئول گفت: ایجاد رفتارهای حرفه ای و مناسب و بهره مندی از همه ظرفیت های مجود می تواند وجاهت پزشکان در میان مردم را تقویت کند و مسئولیت پذیری این گروه را بیشتر کند.