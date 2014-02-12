به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در نخستین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که با حضور آیت اله موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران برگزار شد با اشاره به راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن امسال تصریح کرد: بدون شک بخشی از آبادانی کشور بر دوش اعضا شوراست اما با وجود جایگاه مناسب شوراها در قانون اساسی هنوز شوراها به آن جایگاه واقعی خود دست نیافتهاند.
وی با بیان اینکه امروز دولت چشم همکاری به تلاش شوراها در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی دارد افزود: شوراها در نظام از ارکان تصمیم گیری هستند، به طوری که مردم در حل مشکلاتشان از نمایندگانشان در شورا کمک میخواهند و جایگاه اعضای شورا همانند نمایندگان مجلس برایشان شده است.
رئیس شورای عالی استانها با تاکید بر اینکه شوراها بخشی از نظاماند ادامه داد: اگر شوراها خوب کار کنند کارنامهای خوب به نام نظام نوشته میشود و اگر خدایی ناکرده خوب کار نکنند باز هم به پای نظام نوشته میشود، از این رو امیدوارم مدیریت یکپارچه در تمامی استانهای کشور اجرایی شود تا شوراها بتوانند در جایگاه واقعیشان به مردم خدمت کنند.
چمران در ادامه درباره بودجه شوراها نیز گفت: بودجه مستقیم جاری در قانون برای شوراها تعریف نشده است و شوراها از محل درآمدهای شهر برای آبادانی هزینه میکنند با وجود فشارهای زیاد و کمبود اعتبارات شوراها اقدامات موثری را انجام دادهاند.
وی با اشاره به اینکه آبادانی شهر از آبادانی روستا عبور میکند و این دو نباید جدا از یکدیگر باشند تصریح کرد: امروز در روستاها وقتی کسی وارد روستا میشود به جای خانه کدخدا به سراغ رئیس شورای روستا میرود و این یعنی اینکه شورای روستاها دارای اهمیت شده است.
وی با اشاره به تجربه سه دوره شوراها تاکید کرد: برای دستیابی به انسجام میان اعضای شوراها به ویژه شورای عالی استان باید دستها را در دست هم دهیم تا به نتیجه برسیم اگر شورای عالی استان دچار تشدد شود نمیتواند در مقابل مشکلات ایستادگی کند ما برای آنکه بتوانیم لوایح و طرحهای مناسب به مجلس و دولت ارائه کنیم باید در کنار هم حرکت کنیم.
وی همچنین به تعامل میان شورای عالی استانها با دولت و مجلس به عنوان یک صرورت اشاره کرد و گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری باید به همدلی و تعامل با دولت و مجلس نگاه ویژهای داشته باشیم.
چمران در ادامه صحبتها پس از ارائه گزارش توسط رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: متاسفانه در زمان بحران در شهرها بجز تهران شاهد آن بودم که شهردار را برای بررسی وضعیت بحران به جمعشان راه نمیدادند از این رو به دنبال آن هستیم تا طی نامهای به رئیس جمهور یا وزیر کشور و با کمک مجلس شرایطی را فراهم سازیم که شهرداران کلانشهرها و شهرستانها نیز در شورای عالی مدیریت بحران نقش داشته باشند.
وی تاکید کرد: لازم است شورای عالی مدیریت بحران از اعضای شورای عالی استانها نیز در جلساتشان دعوت کنند. شورای عالی استان در زمان هدفمندی یارانهها نشان دادند چقدر در آرام نگه داشتن شهرها تاثیر گذار بودهاند قطعا این تاثیرگذاری در نرخهای جدید تکرار میشود.
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