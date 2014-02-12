بازوبند پهلوان مدارس ایران اهدا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس انجمن پهلوانی و زورخانه ای مدارس کشور در این رابطه اظهار داشت: این مسابقات در رده سنی جوانان (متوسطه دوم) که متولدین 1/7/1375 لغایت 1/7/1377 را شامل می شود در چهار رشته تیمی زورخانه ای، هنرهای فردی، مرشدی و کشتی پهلوانی برگزار خواهد شد.

محمد هادی گنجی در ادامه افزود : مدعیان قهرمانی رشته هنرهای فردی در چرخ تیز، چرخ چمنی، کباده، سنگ، 2، 3 و 4 میل بازی و شرکت کنندگان رشته کشتی پهلوانی در اوزان 58 تا 63، 63 تا 69، 69 تا 76، 76 تا 85، 85+ تا 100 کیلوگرم به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر در سالن ورزشی شهید مصطفی خمینی و زورخانه آستان قدس رضوی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی در پایان گفت:در این مسابقات ضمن تجلیل از پیشکسوتان پهلوانی و زورخانه ای به قهرمان سنگین وزن کشتی پهلوانی به عنوان پهلوان مدارس کشور در سال 1392 بازوبند پهلوانی اهداء خواهد شد .