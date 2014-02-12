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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۴۸

روحانی در جلسه دولت:

مرحله نخست مذاکرات هسته‌ای دستاوردهای بزرگی داشت/ دعوت از حقوقدانان برای بررسی دقیق محتوای توافقات

مرحله نخست مذاکرات هسته‌ای دستاوردهای بزرگی داشت/ دعوت از حقوقدانان برای بررسی دقیق محتوای توافقات

رییس جمهور با تأکید بر ضرورت خبررسانی دقیق و کامل، حقوقدانان کشور را به بررسی دقیق و محتوای توافقات و اطلاع‌رسانی به جامعه دعوت کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت دولت صبح امروز (چهارشنبه) به ریاست دکتر روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد.
 
حسن روحانی در ابتدای این جلسه از حضور باشکوه و معنادار مردم در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر کشور سپاسگزاری و قدردانی کرد. 
 
رییس جمهور این حضور شکوهمند و متفاوت را نشان فضای مثبت و امید بخش ایجاد شده در کشور دانست که نویدبخش وحدت و انسجام ملی است.
 
روحانی در ادامه بر پیگیری مجدانه برنامه دولت در تحقق خواست ملی و ادامه مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ برای حراست از حقوق و منافع ملی تأکید و تصریح کرد: دستاوردهای مرحله نخست مذاکرات هسته‌ای ایران دستاوردهای بزرگی است که در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت تدبیر و امید و با حفظ همه ارزش‌های مورد قبول جامعه و حفظ حقوق هسته‌ای به دست آمده است که خشم صهیونیست‌ها نشانه‌ای بر این موفقیت‌ها است.
 
رییس جمهوری با تأکید بر ضرورت خبررسانی دقیق و کامل، حقوقدانان کشور را به بررسی دقیق و محتوای توافقات و اطلاع‌رسانی به جامعه دعوت کرد. 
 
در ادامه این جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید. 
 
با پیشنهادهای وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیأت وزیران سازمان‌های بیمه‌گر را مکلف نمود برخی از خدمات دندانپزشکی و همچنین برخی از هزینه‌های آزمایش ژنتیک را مشمول تعهدات بیمه‌ای خود قرار دهند. 
 
افزایش میزان کمک هزینه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی برای نگهداری معلولان و ارایه خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی به آنها از دیگر مصوبات جلسه امروز هیأت وزیران بود. 
کد مطلب 2235043

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