به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت دولت صبح امروز (چهارشنبه) به ریاست دکتر روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد.
حسن روحانی در ابتدای این جلسه از حضور باشکوه و معنادار مردم در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر کشور سپاسگزاری و قدردانی کرد.
رییس جمهور این حضور شکوهمند و متفاوت را نشان فضای مثبت و امید بخش ایجاد شده در کشور دانست که نویدبخش وحدت و انسجام ملی است.
روحانی در ادامه بر پیگیری مجدانه برنامه دولت در تحقق خواست ملی و ادامه مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ برای حراست از حقوق و منافع ملی تأکید و تصریح کرد: دستاوردهای مرحله نخست مذاکرات هستهای ایران دستاوردهای بزرگی است که در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت تدبیر و امید و با حفظ همه ارزشهای مورد قبول جامعه و حفظ حقوق هستهای به دست آمده است که خشم صهیونیستها نشانهای بر این موفقیتها است.
رییس جمهوری با تأکید بر ضرورت خبررسانی دقیق و کامل، حقوقدانان کشور را به بررسی دقیق و محتوای توافقات و اطلاعرسانی به جامعه دعوت کرد.
در ادامه این جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید.
با پیشنهادهای وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیأت وزیران سازمانهای بیمهگر را مکلف نمود برخی از خدمات دندانپزشکی و همچنین برخی از هزینههای آزمایش ژنتیک را مشمول تعهدات بیمهای خود قرار دهند.
افزایش میزان کمک هزینه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی برای نگهداری معلولان و ارایه خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی به آنها از دیگر مصوبات جلسه امروز هیأت وزیران بود.
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