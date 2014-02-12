به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت دولت صبح امروز (چهارشنبه) به ریاست دکتر روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد.

حسن روحانی در ابتدای این جلسه از حضور باشکوه و معنادار مردم در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر کشور سپاسگزاری و قدردانی کرد.

رییس جمهور این حضور شکوهمند و متفاوت را نشان فضای مثبت و امید بخش ایجاد شده در کشور دانست که نویدبخش وحدت و انسجام ملی است.

روحانی در ادامه بر پیگیری مجدانه برنامه دولت در تحقق خواست ملی و ادامه مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ برای حراست از حقوق و منافع ملی تأکید و تصریح کرد: دستاوردهای مرحله نخست مذاکرات هسته‌ای ایران دستاوردهای بزرگی است که در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت تدبیر و امید و با حفظ همه ارزش‌های مورد قبول جامعه و حفظ حقوق هسته‌ای به دست آمده است که خشم صهیونیست‌ها نشانه‌ای بر این موفقیت‌ها است.

رییس جمهوری با تأکید بر ضرورت خبررسانی دقیق و کامل، حقوقدانان کشور را به بررسی دقیق و محتوای توافقات و اطلاع‌رسانی به جامعه دعوت کرد.

در ادامه این جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید.

با پیشنهادهای وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیأت وزیران سازمان‌های بیمه‌گر را مکلف نمود برخی از خدمات دندانپزشکی و همچنین برخی از هزینه‌های آزمایش ژنتیک را مشمول تعهدات بیمه‌ای خود قرار دهند.

افزایش میزان کمک هزینه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی برای نگهداری معلولان و ارایه خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی به آنها از دیگر مصوبات جلسه امروز هیأت وزیران بود.