108 کمک هزینه ازدواج به نوعروسان کمیته امداد نهاوند پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاویانی ظهر چهارشنبه در جمع خیرین و نیکوکاران شهرستان نهاوند در سالن جلسات کمیته امداد اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان نهاوند در ایام دهه فجر نسبت به برگزاري 12جلسه سه روزه براي نوعروسان تحت حمايت شهرستان اقدام کرده و 108 مورد كمك هزينه جهزيه به نوعروسان تحت حمايت تحويل داده است.

کاویانی گفت: اين دوره هاي آموزشي با حضور کارشناسان مرکز بهداشت و اساتيد حوزه علميه خواهران و مشاورين برجسته شهرستان و با سقف زماني 12 ساعت برای هر گروه برگزار شده است.

وی افزود: کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان نهاوند به منظور کمک و تسهيل در امر ازدواج نوعروسان تحت پوشش 108 مورد جهيزيه در غالب جهيزيه کلي، موردی، هديه ازدواج در ايام دهه مبارک فجر به ارزش ريالي يك ميليارد و 125ميليون ريال به اين افراد اهدا کرده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان نهاوند عنوان کرد: همچنین در ایام دهه فجر امسال 4 پروژه عمراني از محل طرح برکت زکات توسط شوراي زکات شهرستان نهاوند در روستاهاي سعد وقاص، گوشه ميلاب و قشلاق نجف با حضور فرماندار و جمعي از مسئولين شهرستان افتتاح شد.

علی کاویانی ادامه داد: در سال جاري بيش از 6 ميليارد ريال زکات جمع آوري شده که از محل زکات جمع آوري شده توسط روستائيان تعداد 36 پروژه عمراني در قالب تعمير و تکميل و يا احداث مسجد، حسينيه، فاطميه و مجتمعهاي فرهنگي و مذهبي، جمع آوري آبهاي سطحي، ساماندهي معابرو ... احداث و احيا شده است.

کاویانی گفت: تا کنون جهت فرهنگ سازي زکات مقدار 1700 متر ديوار نويسي درون مساجد و حاشيه جاده ها انجام شده و در هر روستا يک نفر بعنوان رابط و معتمد محل با اين شورا همکاري دارند و تعدادي از روحانيون نيز در قالب مبلّغ ديني به بيان احکام زکات در روستاها مي پردازند.