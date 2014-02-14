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۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۱۲

ایجاد ایستگاههای صدور کارت هوشمند ملی در تمامی استانها/ صدور کارت در دفاتر پیشخوان بزودی

ایجاد ایستگاههای صدور کارت هوشمند ملی در تمامی استانها/ صدور کارت در دفاتر پیشخوان بزودی

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال از فعالیت 5 مرکز پستی در استان تهران برای صدور کارت هوشمند ملی برای 15 ساله ها خبر داد و گفت: دفاتر پیشخوان در آینده نزدیک به کمک مراکز پستی برای صدور کارت ملی هوشمند می آیند.

محسن اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صدور کارت هوشمند ملی از 22 بهمن در تمامی استانهای کشور بصورت گسترده آغاز شد و به منظور صدور این کارت ایستگاههایی در ادارات ثبت اجوال ایجاد شده است.

وی از همکاری دفاتر پستی در این پروژه خبر داد و گفت: در حال حاضر در 10 استان کشور مانند گیلان، مازندران، فارس، سمنان، البرز و... دفاتر پستی کار خود را در زمینه صدور کارت هوشمند آغاز کرده اند و به مرور در استانهای دیگر نیز این همکاری ایجاد خواهد شد.

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال در مورد تجهیز ادارات ثبت احوال نیز تاکید کرد: 600 اداره در سراسر کشور وجود دارد که اکثر آنها برای صدور کارت هوشمند ملی تجهیز شده اند و مابقی آنها نیز بزودی تجهیز می شوند .

اسماعیلی گفت: دراستان تهران به دلیل حجم بالای جمعیت، ادارات ثبت احوال پاسخگوی مراجعات مردم برای صدور کارت هوشمند نخواهند بود به همین دلیل در حال حاضر منطقه پستی 13 در چهارراه لشکر آماده دریافت تقاضای مردم در مورد صدور کارت هوشمند است و بزودی 4 منطقه پستی دیگر آماده صدور کارت هوشمند خواهند شد.

به گفته وی، در مرحله اول برای 15 ساله ها و همچنین افرادی که قصد اصلاح مشخصات هویتی دارند این کارت صادر خواهد شد و در مرحله بعد فراخوان داده می شود.

کد مطلب 2235057

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