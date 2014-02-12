3 طرح بهداشتی درمانی در رفسنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه رفسنجان ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از این سه طرح بهداشتی اظهار داشت: شهرستان رفسنجان از نظر تجهیزات پزشکی پیشرفت کرده است و این نشان از تلاش بی وقفه مسئولین در امر خدمت رسانی به مردم هستند.

حجت الاسلام عباس رمضانی پور به وجود بخش جراحی قلب در رفسنجان اشاره و عنوان داشت: در گذشته مردم و بیماران برای درمان بیماری های قلبی و عروقی به تهران سفر می کردند که هم از نظر هزینه و هم رنج سفر دشوار بود که با افتتاح این بخش در رفسنجان مشکل این بیماران مرتفع شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نیز در این مراسم با اشاره به بهره برداری از بخش بیماریهای پرخطر زنان، گفت: بخش بیماریهای پرخطر زنان در راستای خدمات رسانی به مادران بارداری که دارای بیماریهای پرخطر از جمله دیابت هستند راه اندازی شده است.

علی اسماعیلی ندیمی افزود: این مادران قبل از وضع حمل در این بخش بستری و تحت مراقبت ویژه قرار می گیرند تا از بروز خطرات احتمالی برای جنین و مادر جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه برای راه اندازی این بخش 20 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و بنیاد خیریه بیمارستان علی ابن ابیطالب( ع) هزینه شده است، تصریح کرد : این بخش شامل دو اتاق عمل، دو تخت زایمان، پنج تخت لیبل و 14 تخت معمولی برای بستری است.

این مسئول ادامه داد: برای دستگاه جدید رادیولوژی دیجیتال برای عکس برداری که امروز به بهره برداری رسید با اعتبار سه میلیارد ریال هزینه شده است.

اسماعیلی با اشاره به افتتاح ساختمان جدید مرکز بهداشت شماره چهار شهری با اعتبار سه میلیارد ریال، ابراز کرد: این ساختمان در سال 90 کلنگ زنی و در زمینی به مساحت 420 متر مربع احداث شده و جمعیت 17 هزار نفر در قالب چهار و 300 خانوار را تحت پوشش قرار می دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان خدمات درمانی که در این مرکز ارائه می شود را شامل دندانپزشکی، مامایی و بهداشتی برشمرد و افزود: در صدد هستیم خدمات درمانی در شهرستان را توسعه و گسترش دهیم تا بیماران برای درمان به مناطق دور عزیمت نکنند ضمن اینکه راه دور خطرات جاده ای احتمالی را نیز در بر دارد.

