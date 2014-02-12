  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۲

جعفری:

34 میلیون سهم در بورس مازندران داد و ستد شد

34 میلیون سهم در بورس مازندران داد و ستد شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر بورس منطقه ای مازندران از داد و ستد 34 میلیون و 661 هزار و 752 سهم در هفته جاری در استان خبر داد.

علی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، ارزش سهام مبادله شده در هفته منتهی به 23 بهمن ماه را 135 میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: ارزش سهام خریداری شده 62 میلیارد ریال و ارزش فروش سهام 73 میلیارد ریال بوده است.

وی عنوان کرد: همچنین ارزش ریالی معامات در تالار بورس استان از ابتدای سالجاری تاکنون 12 هزار و 296 میلیارد ریال بوده است و متوسط ارزش معاملات روزانه نیز در مدت مشابه 57 میلیارد ریال بوده است.

وی اظهار داشت: در این هفته سهام شرکت های پالایش نفت بندرعباس، ایران خودرو، گروه بهمن، کشت و صنعت چین چین و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بیشترین ارزش معاملاتی استان را به خود اختصاص داده اند.

جعفری افزود: 46 درصد از کل سهام مبادله شده در این هفته مربوط به خرید و 54 درصد مربوط به فروش سهام بود است.

مدیر بورس منطقه ای مازندران گفت: شاخص قیمت با سه هزار و 80 واحد کاهش نسبت به هفته قبل به 79 هزار و 134 واحد رسیده است.

27 دفتر کارگزاری بورس در مازندران فعالیت دارند.

کد مطلب 2235060

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها