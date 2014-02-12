34 میلیون سهم در بورس مازندران داد و ستد شد

علی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، ارزش سهام مبادله شده در هفته منتهی به 23 بهمن ماه را 135 میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: ارزش سهام خریداری شده 62 میلیارد ریال و ارزش فروش سهام 73 میلیارد ریال بوده است.

وی عنوان کرد: همچنین ارزش ریالی معامات در تالار بورس استان از ابتدای سالجاری تاکنون 12 هزار و 296 میلیارد ریال بوده است و متوسط ارزش معاملات روزانه نیز در مدت مشابه 57 میلیارد ریال بوده است.

وی اظهار داشت: در این هفته سهام شرکت های پالایش نفت بندرعباس، ایران خودرو، گروه بهمن، کشت و صنعت چین چین و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بیشترین ارزش معاملاتی استان را به خود اختصاص داده اند.

جعفری افزود: 46 درصد از کل سهام مبادله شده در این هفته مربوط به خرید و 54 درصد مربوط به فروش سهام بود است.

مدیر بورس منطقه ای مازندران گفت: شاخص قیمت با سه هزار و 80 واحد کاهش نسبت به هفته قبل به 79 هزار و 134 واحد رسیده است.

27 دفتر کارگزاری بورس در مازندران فعالیت دارند.