به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی حسینی در مصاحبه مطبوعاتی که قبل از ظهر چهارشنبه در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد، اظهار داشت: ثبت نام برای تحصیل در حوزه علمیه خواهران سراسر کشور از روز شنبه 26 بهمن‌ماه آغاز می‌شود و تا دهم اسفند اداره دارد.

وی ادامه داد: برای دومین سال پیاپی شرکت در حوزه علمیه خواهران بدون آزمون کتبی است و ملاک پذیرش معدل آخرین مدرک تحصیلی و قبولی در آزمون شفاهی است.

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران عنوان کرد: امسال در 355 واحد آموزشی پذیرش در مقطع سطح یک و سطح دو انجام می‌شود.

وی یادآور شد: برنامه ریزی برای تحصیل بانوان به گونه ای انجام شده که هر شخص با شرایطی که دارد بتواند تحصیل کند و به عده‌ای نیز امکانات خواهبگاهی ارائه می‌شود.

حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: در سطح دو تحصیل به صورت حضوری (تمام وقت و پاره وقت) و نیمه حضوری و در سطح سه حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری به علاقمندان ارائه می‌شود.

تحصیل سه هزار طلبه خواهر به صورت مجازی

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به آموزش مجازی در حوزه علمیه خواهران عنوان کرد: آموزش مجازی در سطح ملی پیشگام است و در حوزه‌های علمیه پیشروتر و نمود بیشتری دارد و در حال حاضر سه هزار طلبه خواهر به صورت مجازی تحصیل می‌کنند که از آن بین 2 هزار نفر در مقطع سطح سه و هزار نفر در مقطع سطح دو هستند.

وی با اشاره به این که 50 واحد آموزش و 141 رشته محلی در سطح سه به طلاب خواهر ارائه می‌شود، بیان کرد: امسال پذیرش در مقطع سطح سه تا 2 هزار و 500 نفر افزایش یافته و در سطح دو نیز 15 هزار نفر پذیرش می‌شوند که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

300 نفر برای تحصیل در قم پذیرش می‌شوند

حجت الاسلام حسینی افزود: در سال های گذشته 30 تا 60 نفر در حوزه‌های علمیه خواهران پذیرش صورت می‌گرفت که امسال با تاسیس چهار حوزه دیگر در بخش پردیسان، نیروگاه، بلوار شهید صدوقی و خیابان امام خیمنی(ره) ظرفیت پذیرش در قم تا 300 نفر افزایش یافت.

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تصریح کرد: امسال 15 واحد آموزشی در حوزه علمیه خواهران از میان خواهرانی که مدرک تحصیلی سیکل دارند، پذیرش می‌کند.

وی افزود: علاقمندان برای شرکت در دوره‌های مختلف تحصیلی در حوزه‌های علمیه خواهران می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به نشانی www.whc.ir مراجعه کرده و تمام مراحل ثبت نام خود را از همان محل انجام دهند.

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ادامه داد: دفترچه ثبت نام در پایگاه اینترنتی ذکر شده موجود می‌باشد و همچنین می‌توانند از مدارس حوزه‌های علمیه خواهران دفترچه را دریافت کنند.

تحصیل 65 هزار طلبه خواهر در حوزه های علمیه سراسر کشور

حجت الاسلام حسینی عنوان کرد: حدود 52 هزار طلبه در حوزه های علمیه خواهران بدون احتساب جامعه الزهرا و خراسان تحصیل می کنند و با محسوب این دو مرکز در کل 65 هزار طلبه خواهر در سراسر کشور مشغول تحصیل هستند.

وی در پاسخ به پذیرش در سطح چهار ابراز داشت: امسال قرار بود پذیرش در مقطع سطح چهار صورت گیرد و مراحل پایانی خود را نیز سپری کرد اما متاسفانه نهایی نشد و امید است در سال آینده پذیرش خواهران در سطح چهار به وقع بپیوندد.

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران ادامه داد: زیرساخت‌های تحصیل خواهران در سطح چهار در سه استان قم، تهران و اصفهان آماده می باشد و پس از ابلاغ شورای سیاسیت گذاری راه اندازی خواهد شد.

فارغ التحصیلی 30 هزار طلبه خواهر

حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: تاکنون 30 هزار طلبه خواهر فارغ التحصیل شده‌اند که با احتساب خراسان و جامعه الزهرا این میزان 40 هزار طلبه است که اغلب آنها در مقطع سطح دو بوده‌اند.

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران یادآور شد: تحصیل در مقطع سطح سه از سال 85 و در 50 واحد آموزشی آغاز شد و به دلیل تصویب در شورای سیاست گذاری برخی کارها با کندی پیش می‌رود.

وی ابراز کرد: بخش پاره وقت زیرمجموعه تحصیل در بخش حضوری بوده و عموما دروس آن عصرگاه برگزار و این بخش از تحصیل در استان قم به علاقمندان ارائه نمی‌شود.

شرایط ثبت نام در حوزه علمیه خواهران

حجت الاسلام حسینی افزود: برای تحصیل در سطح دو حوزه خواهران داشتن حداکثر 30 سال برای دارندگان دیپلم و مدرک سیکل داشتن حداکثر 17 سال یکی از شرایط آن است و دارندگان مدارک بالاتر سنوات تحصیلی آنها به 30 سال اضافه می‌شود و در بخش پاره وقت محدودیت سنی وجود ندارد.

وی بیان کرد: ظرفیت پذیرش در بخش حضوری با دیپلم 11 هزار و 900 نفر، نیمه حضوری هزار و 200 نفر، نیمه حضوری هزار و 200 نفر و پاره وقت 2 هزار و 200 نفر می‌باشد.

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران بیان کرد: در حال حاضر پذیرش در سطح دو فقط در رشته علوم و معارف اسلامی است و امید است سال آینده تا به پنج گرایش گسترش یابد و در سطح سه نیز 12 رشته ارائه می‌شود.

شرایط ثبت نام در تربیت مدرس

حجت الاسلام حسینی با اشاره به دوره‌های تربیت مدرس عنوان کرد: مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری در رشته‌های کلام اسلامی، اخلاق اسلامی و مطالعات اسلامی زنان از میان دارندگان مدرک سطح دو حوزه های علمیه و دارا بودن حداکثر 30 سال ثبت نام می‌کند، علاقمندان برای ثبت نام ابتدا باید از یک حوزه علمیه خواهران معرفی شده و تعهد تدریس تا دوبرابر زمان تحصیل در مرکز تربیت مدرس در حوزه علمیه معرفی شده داشته باشد.

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران افزود: از سال تحصیلی آینده روز پنج شنبه حوزه علمیه خواهران تعطیل خواهد بود و روزانه به جای چهار درس سه درس ارائه شده و باقی دورس به صورت غیرحضوری و یا مجازی سپری می‌شود تا سنوات تحصیل افزایش نیابد.

گفتنی است علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی www.whc.ir مراجعه کنند.