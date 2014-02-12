توفان سیستان را در بر می گیرد

علی ملاشاهی در گفتگو با مهر اظهار داشت: ساکنان نواحی شمال استان و مردم منطقه سیستان از فردا با شدت گرفتن وزش باد با پدیده گرد و غبار و افزایش غلظت ذرات معلق در هوا روبرو خواهند شد.

وی با بیان اینکه یخبندان های شبانه همچنان تا روز یکشنبه هفته آینده میهمان ساکنان نواحی مرکزی خواهد بود برای سواحل جنوبی استان نیز بارش پراکنده پیش بینی کرد.

ملاشاهی افزود: به دلیل وزش باد نسبتا شدید بر روی دریای عمان و سواحل جنوبی پدیده تلاطم و افزایش ارتفاع موج به میزان یک متر پدیده قالب خواهد بود.

وی ادامه داد: در طی 24 ساعت گذشته شهرستان زاهدان با منفی 5 درجه سردترین و راسک در جنوب استان با دمای 25 درجه سانتی گراد بالای صفر گرمترین شهر استان گزارش شده است.

وی همچنین بیشینه دمای امروز زاهدان را 12 درجه سانتی گراد بالای صفر خواند و گفت: کمینه دمای امشب زاهدان به منفی 6 درجه خواهد رسید.