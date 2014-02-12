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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۴

در 10 ماهه اول امسال؛

چهار میلیون و 126 هزار گردشگر خارجی به ایران آمدند

چهار میلیون و 126 هزار گردشگر خارجی به ایران آمدند

معاون گردشگری کشور از ورود چهار میلیون و 126 هزار گردشگر خارجی در ده ماهه اول سال 92 به کشور خبر داد و گفت: این آمار نشان می دهد که میزان ورود گردشگران خارجی به کشور نسبت به مدت مشابه، 21 درصد رشد داشته است.

مرتضی رحمانی موحد با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: آمار گردشگران خارجی که از اداره امور اتباع و مهاجرت نیروی انتظامی گرفته شده نشان می دهد که مرز مهران در استان ایلام  و فرودگاه امام خمینی(ره) در تهران بیشترین تعداد گردشگر ورودی به کشور را به خود دیده اند.

وی با بیان اینکه تعداد ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز که به ایران آمده اند، به آمار گردشگران خارجی اضافه شده است، گفت: کشورهای اول در تعداد گردشگر خارجی ورودی، عراق آذربایجان، افغانستان، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان، عربستان سعودی، کویت و هندوستان بوده است.

رحمانی موحد ادامه داد: حدود دو میلیون و 500 هزار نفر از آنها با منظورهای خاص گردشگری به کشور آمده اند که سفر به منظور زیارت در اولویت آنها بوده است. 

وی گفت: تفکیک آمارها نشان می دهد که به تدریج به سمت تجزیه و تحلیل آمار ورودی به کشور پی می بریم.

معاون گردشگری کشور با بیان اینکه آمار گردشگران خروجی از کشور نیز با یک دهم درصد کاهش رو به رو بوده است گفت: حدود پنج میلیون و 700 هزار نفر ایرانی در ده ماهه اول سال 92 از کشور خارج شده اند.

 

 

کد مطلب 2235068

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