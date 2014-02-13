نخستین ستاره هستی کشف شد/ دوچرخه تیتانیومی و سریعترین خودروی دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ای که گذشت دانشمندان ایرانی دانشگاه نورت ایسترن در بوستون آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری مهر از شیوه نوینی ابداعی خود خبر دادند که در نهایت به کاهش هزینه و زمان مورد نیاز برای شبیه سازی ساخت سامانه های الکترونیکی، اپتیکی و الکترومغناطیسی منجر می شود.

دکتر داوود انصاری یکی از اعضای این گروه تحقیقاتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این پروژه گفت: این شیوه ابزار محاسباتی نیرومندی برای مطالعه و شبیه سازی تعامل نور و ساختارهای ملکولی در اختیار شیمیدان ها قرار می دهد که می تواند به مطالعه چگونگی تعامل نور و ساختارهای ملکولی کمک کند.

فضا در هفته ای که گذشت

سازمان فضایی آمریکا ناسا از کشف شواهدی جدید از وجود آب مایع روی مریخ خبر داد. یک مدار گرد مریخ ناسا تصاویری منتشر کرده که قوی ترین شواهد از وجود آب مایعی است که ممکن است هنوز روی سطح سیاره سرخ آب جریان داشته باشد.

تصاویر به دست آمده از مدارگرد اکتشافی مریخ حاکی از وجود نشانه های انگشت مانندی بر روی دامنه های مریخ است. کارشناسان می گویند اگرچه این شواهد هنوز به تایید نرسیده اما معتقدند این نشانه ها توسط مواد معدنی ایجاد شده که امکان شکل گیری آنها بدون جریان مایع وجود نداشته است. اینها نشانه های تیره و انگشت مانندی است که وقتی که دما افزایش می یابد تا پایین برخی دامنه های مریخ کشیده می شوند.

کشف نخستین ستاره کائنات

گروهی از ستاره شناسان، ستاره‌ای را شناسایی کرده‌اند که نخستین ستاره کائنات تلقی می شود. دانش پژوهان استرالیایی می گویند این ستاره تازه کشف شده حدود ۱۳.۶ میلیارد سال عمر دارد و به ستاره شناسان امکان داده تا ترکیبات نخستین ستاره کائنات را بررسی کنند.

این ستاره کهنسال در فاصله شش هزار سال نوری از زمین قرار دارد که در مقیاس‌های نجومی فاصله‌ای کوتاه محسوب می‌شود.

پزشکی و درمان

تولید سلولهای انسولین ساز / نوید درمان دائمی دیابت

دانش پژوهان شیوه نوینی برای تولید سلول های انسولین ساز و در نتیجه درمان دائمی دیابت نوع یک ارائه کرده اند.

دانشمندان موسسه گلداستون در سان فرانسیسکو با ارائه شیوه ای برای برنامه ریزی سلول های پوستی به سلول های انسولین ساز بتا، امیدی را برای چنین درمانی ایجاد کرده اند. محققان با ازمایش این شیوه بر روی موش ها از موفقیت آن خبر دادند.

دانشمندان می گویند این فناوری در سلول های انسانی می تواند به طور چشمگیری شناخت ما را از اینکه چگونه نقص های ژنتیکی در سلولهای بتا منجر به دیابت می شود بالا برده و ما را به درمان های ضروری تر نزدیک کند.



*کاشت ضربان ساز قلبی بدون نیاز به جراحی

پزشکان بدون انجام جراحی قلب باز، نخستین ضربان ساز قلبی مینیاتوری بدون سیم رابط را مستقیما به درون قلب یک بیمار پیوند زدند. این ضربان ساز بدون سیم رابط در طول یک جراحی که با کاتتر هدایت می شد و از طریق رگ فمورال کشاله ران به قلب این بیمار پیوند زده شد.



این دستگاه مانند یک لوله نقره ای کوچک است و فقط چند سانتی متر طول دارد یعنی کمتر از 10 درصد اندازه ضربان ساز های معمولی.

قرار است ایمپلنت Nanostim در یک آزمایش بالینی بین المللی موسوم به LEADLESS II در چندین مرکز به بوته آزمایش بگذارند. این بررسی بالینی بر روی 670 بیمار در 50 مرکز درمانی در سراسر اروپا، کانادا و آمریکا انجام شود.

*عرضه عینکی که بافت سرطانی را نشان می دهد

پژوهشگران عینک هوشمندی ساخته اند که به جراحان کمک می کند بافت عفونی را در بدن بیماران سرطانی تشخیص داده و آن را بردارند.

عینک هوشمند محققان دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس، به جراحان کمک می کند به طور فیزیکی سلول های سرطانی را ببیند. این عینک سلول های سرطانی را به رنگ آبی درخشان نشان می دهد.



برای نخستین بار این فناوری پوشیدنی در طول یک جراحی در هفته جاری استفاده شد و آزمایش های بعدی نیز قرار است درماه جاری میلادی به انجام برسد. این عینک می تواند نیاز به این جراحی های اضافی را از بین برده و همچنین استرس، زمان و هزینه ها را از دوش بیمار بردارد.

ایمپلنتی برای احیای حافظه مهارتی

پژوهشگران آمریکایی در تلاش برای احیای حافظه مهارتی بیماران مبتلا به آسیب دیدگی مغز با استفاده از ایمپلنت های مغزی هستند.

دانش پژوهان سازمان پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا (دارپا) در تلاش برای ساخت کاوشگر قابل کاشتی است که می تواند روزی برخی از کاهش حافظه ناشی از آسیب مغزی را درمان کند. این پژوهش در زمینه احیای حافظه برای به خاطر آوردن اسامی و افراد نیست بلکه به فرد آسیب دیده کمک می کند مهارت های حرکتی برپایه کار را که برای زندگی ضروری اند به خاطر آورد.

مثلا این ایمپلنت مغزی می تواند به افراد یادآوری کند چگونه رانندگی کنند ، چگونه بند کفش خود را ببندند و شاید در نهایت به چگونگی کار با ماشین آلات و خلبانی منجر شود.

امکان تبدیل تلفن‌های همراه به تلویزیون‌های صفحه بزرگ

پژوهشگران فناوری جدیدی عرضه کرده اند که می تواند به ساخت تلفن های همراهی منجر شود که وقتی تای آن را باز می کنید به تبلت و یا تلویزیون های با صفحه نمایشگر بزرگ تبدیل شود. این ایده به لطف تور طلایی ابداعی توسط دانشمندان آمریکایی در نهایت می تواند به ساخت تلویزیون های صفحه بزرگی منجر شود که می توان آنها را تا زد و به راحتی با دست حمل کرد.

پژوهشگران دانشگاه هوستون و دانشگاه هاروارد می گویند نخستین فناوری صفحه نمایش را عرضه کرده اند که می تواند نوید بخش عرضه چنین گجت هایی باشد.

عرضه سربندی که تصاویر را به چشم می‌تاباند

پژوهشگران سربند جدیدی ساخته اند که فیلم، بازی ویدیویی و حتی تماس های تصویری را مستقیما و حتی به صورت سه بعدی، به کره چشم می تاباند.

در این هدبند که قرار است سال جاری عرضه شود از دو میلیون آیینه میکروسکوپی استفاده شده تا شیوه ای که چشم، تصاویر دنیای واقعی را پردازش می کند تقلید کند.

این هدبند که Glyph نام دارد توسط شرکت Avegant ساخته شده و تصاویری ایجاد می کند که برای دیدن، به جای صفحه نمایشگر فقط به شبکیه و مغز نیاز دارد.

فناوریهای حمل و نقلی در هفته ای که گذشت

در هفته ای که گذشت شرکت خودروسازی کروات ریماک اعلام کرد خودروی سریع Concept_One را عرضه کرده است که خودروی فوق الکتریک خوانده می شود و به لطف برخورداری از باتری 91 کیلووات ساعتی خود دارای قدرت هزار و 88 اسب بخار است.

گفته می شود این محصول را در سال 2015 و با قیمت هر دستگاه یک میلیون دلار روانه بازار خواهد کرد. این خودرو می تواند طی 2.8 ثانیه از سرعت صفر به 100 کیلومتر در ساعت برسد.

ساخت نخستین دوچرخه تیتانیومی

محققان با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی و تیتانیوم، نخستین دوچرخه سبک و ارزان جهان را ساختند.



یک شرکت دوچرخه سازی ایمپایر سایکلز با همکاری شرکت تولید کننده افزودنی های "رنشاو" نخستین دوچرخه کوهستان تیتانیومی MX-6 Evo ساخته اند.

در این فرایند محققان توانستند با هزار و 400 گرم تیتانیوم بدنه کامل دوچرخه Evo را بسازند که نسبت به همتای آلومینیومی خود 33 درصد سبک تر است.