دشمن حتی خیال نفوذ به مرزهای ایران را نداشته باشد

سیدصادق پیرزاد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دهه 50 موتور انقلاب در حرکت بوده و نیروی هوای و در بطن آن پدافند هوایی باعث سریع تر شدن تحرک این موتور شده است.

وی اظهار داشت: نیروی هوایی با تجدید میثاق با رهبری در روز 19 بهمن کمر رژیم منحوث پهلوی را شکست زیرا رژیم طاقوت می خواست از ارتش برای پیشبرد اهداف خود استاده کند اما فکرش را هم نمی کرد که ارتش هم به ملت بپیوندد.



وی عنوان کرد: نیروهای ارتشی ما جزو همین ملت و فرزندان آنان بوده اند و ارتشیان نیز مانند سایر توده های مردم با شنیدن ندای رهبری به خیل عظیم ملت پیوستند.

پیرزاد هاشمی گفت: ارتش از اوایل زمزمه های انقلاب توسط بزرگانی چون شهید نامجو ، شهید صیاد شیرازی و شهید بابایی که با نیروهای انقلابی هماهنگ بوده اند از انقلاب حمایت می کردند.



فرمانده پدافند هوایی بابلسر در ادامه افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران یک ارتش الهی است و فرماندهی آن را ولی فقیه بر عهده دارد و ارتش در راستای دستورات معظم له، تابع و مطیع رهبری است.

وی تصریح کرد: ما از گوشه گوشه و کنار این مملکت حفاظت و پاسداری می کنیم و تمام مرز های کشور از قبیل آبی ، هوایی و زمینی تحت کنترل ارتش جمهوری اسلامی است و دشمن حتی خیال نفوذ بر مرز های جمهوری اسلامی ایران را نباید بکند.

وی یادآورشد: پدافندیانان نیز در هر شرایطی از آسمان کشور خود دفاع می کنیم و اجازه نمی دهیم هیچ پرنده ای از از طرف هیچ دشمن متجاوزی پا در آسمان کشور بگذارد.