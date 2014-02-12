اعتراض دانشجویان قزوین درباره اظهارات اخیر استاندار

به گزارش خبرنگار مهر، عده ای از دانشجویان قزوینی ظهر چهارشنبه با حضور در مقابل ساختمان استانداری قزوین نسبت به اظهارات اخیر استاندار اعتراض کردند.



در این تجمع دانشجویان ضمن حمایت از سخنان حجت الاسلام عابدینی امام جمعه موقت قزوین در اعتراض به توزیع سبد کالا توسط دولت خواستار عذر خواهی استاندار از آقای عابدینی شدند.



دانشجویان معترض رفتار استاندار را نوعی بدعت و حرمت شکنی و اهانت به روحانیت قلمداد کردند.

در این تجمع دانشجویان دست نوشته هایی را به عنوان اعتراض به سخنان رییس جمهور که منتقدان را بی سواد خوانده بودند در دست داشتند و خواهان شرح صدر مدیران دولت اعتدال و تدبیر در برابر منتقدان شدند.



در پایان این تجمع بیانیه ای در حمایت از سخنان حجت الاسلام عابدینی امام جمعه موقت قزوین قرائت شد.



حمایت فرزندان شاهد از موضع‌گیری خطیب نماز جمعه قزوین



همچنین جبهه فرزندان شهدای استان قزوین در حمایت از سخنان حجت‌السلام عبدالکریم عابدینی امام جمعه موقت در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته قزوین بیانیه صادر کردند.



در این بیانیه آمده است: در روزهای گذشته ریاست محترم جمهوری کشورمان در نشستی با رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در سخنانی با بیان اینکه چرا یک عده کم سواد باید از توافق ژنو حرف بزنند؟، منتقدان به توافق‌نامه ژنو را افرادی کم‌سواد و بی‌سواد خطاب کردند.



این بیانیه می‌افزاید:اظهارات ریاست جمهوری که با روح شعار دولت تدبیر و امید و شعار پس از انتخابات دولت نقدپذیر منافات داشت، موجی از اعتراضات مراجع عظام تقلید، نمایندگان مردم در خانه ملت فرهیختگان و نخبگان و دیگر اقشار را در پی داشته است و صرف نظر از پیشینه و عقبه این صحبت‌ها که در این مجال جای پرداختن به آن نیست، شاهد پاسخ‌هایی به مراتب عجولانه‌تر از سوی بدنه دولت بوده‌ایم و در خیلی از مواقع حاشیه جای متن را گرفت و به جای عذرخواهی از ملت ایران به مسائل فرعی و حواشی پرداختند.

در این بیانیه آمده است: همه به این موضوع آگاهند که منتقدان، تنها به این دلیل که از جناح مخالف هستند از سوی رئیس جمهور کم سواد خوانده می‌شوند.



این بیانیه تأکید می‌کند: از طرفی منتقدان با بررسی دقیق و موشکافانه موضوع، پرسش‌ها و مطالبات ریاست محترم جمهوری را مبنای پرداختن به موضوعات مطروحه کردند. با این نگاه که مگر قبل از آگاهی به مسئله‌ای می‌توان به آن ورود پیدا کرد یا به عبارت دیگر مگر متن و جزئیات توافقنامه ژنو در اختیار نخبگان و جامعه دانشگاهی قرار گرفته است که محل اظهار نظر متقابل باشد و از همه مهم‌تر به بیان ساده‌تر چه ماهیتی در توافقنامه وجود دارد که تمام لایه‌های آن بازگو نشده است و چرا این متن آنقدر برای آمریکا‌یی‌ها اهمیت دارد که می‌گویند در صورت لغو آن از سوی ایران، کشورمان مورد حمله نظامی قرار می‌گیرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: یکی از پرسشگران، دانشمند فرهیخته حجت‌السلام عبدالکریم عابدینی امام جمعه موقت قزوین بود که در خطبه‌های نماز جمعه شهر قزوین در هفته گذشته به مباحث سیاسی روز اشاره و گریزی زده و با اشاره به توزیع تحقیرآمیز سبد کالای دولت، به جملات اخیر رئیس جمهور در رابطه با منتقدان ژنو اشاره کرد: دولت چطور جرأت می‌کند بگوید منتقدانش کم سوادند. منتقدان شما کم سوادند در حالی که این افراد مراجع، اساتید فرهیخته دانشگاه، مدرسان عالی حوزه‌های علمیه و روحانیت و دانشجویان هستند، نمی‌توانیم ملتی که با دین، قرآن و احکام الهی ارتباط دارند بی‌سواد خطاب کنیم.



فرزندان شاهد استان قزوین در این بیانیه تأکید کرده اند: سخنان امام جمعه موقت قزوین، دغدغه و پرسش روز نخبگان جامعه و لایه‌های مردم از دولت است و امام خامنه‌ای عزیز در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور در هجدهم شهریور ماه سال جاری فرمودند: سعی شود خطبه‌های نماز جمعه، دربردارنده‌ نیازها و پاسخ‌دهنده‌ سؤالات و گره‌های ذهنی مخاطبان به‌ ویژه نسل جوان در زمینه‌های اعتقادی، عملی و سیاسی باشد.



این بیانیه می‌افزاید: پس از اظهارات امام جمعه موقت شهر قزوین، مرتضی روزبه استاندار محترم قزوین در اقدامی شتابزده، نسبت به اظهارات حجت‌الاسلام عابدینی واکنش نشان داد که در انتقادات شکلی و محتوایی استاندار محترم به خطبه‌های نماز جمعه چند نکته قابل ذکر است.



این بیانیه در تشریح این اشکالات عنوان می‌کند: ایشان تریبون نماز جمعه را منتصب به امام جمعه قزوین دانسته و می‌گویند: «امام جمعه موقت نیز باید از سیره و مشی ایشان تأسی بگیرند و مواضع ایشان را ملاک صحبت‌های خود قرار دهند». اما پاسخ این است که استاندار محترم از چه جایگاهی برای امام جمعه موقت سیره و مشی مشخص می‌کنند. هر چند که حضرت آیت‌الله باریک‌بین امام جمعه محبوب و انقلابی شهر قزوین نیز چه در خصوص عملکرد دولت‌های قبل و چه در خصوص عملکرد دولت تدبیر و امید همواره انتقادات سازنده خود را در راستای پیشبرد اهداف مردم ارائه و بیان نموده‌اند.



این بیانیه خاطرنشان می‌کند: مدیر ارشد استان ادامه می‌دهد که استفاده نادرست از تریبون نماز جمعه جز ایجاد التهاب و تشویش در جامعه چیزی به دنبال نخواهد داشت اما پاسخ این است که توهین رئیس جمهور به مردم و نخبگان جامعه که آنها را کم سواد دانسته‌اند یا مشاور رئیس جمهور که در سخنانی سخیف 49.5 درصدی که به روحانی رأی نداده‌اند را حامی بی‌قانونی خطاب می‌کند، در صورتی به اظهار خود در فتنه 88 در ستاد موسوی که با بی قانونی سعی در براندازی نظام عزیز را داشتند فعالیت می‌کرده یا 80 نماینده مجلس را اخلال‌گر خطاب کردند، موجب ایجاد التهاب و تشویش در جامعه است یا بیان به حق مطالبات مردم عزتمند که در جریان توزیع سبد کالا کرامتشان به بازی گرفته شده و دفاع از منتقدانی که دانستن جزئیات توافق ژنو را حق مسلم خود می‌دانند؟



فرزندان شاهد در این بیانیه خطاب به مرتضی روزبه می‌گویند: استاندار محترم، سئوالی که در ذهن خیلی از همشهریان عزیز خاصه فرزندان شهدا متبادر است این است که مگر استاندار محترم، نماینده تمام مردم در استان نیستید؟ اگر هستید چرا هیچ واکنشی نسبت به وضعیت اسف‌بار توزیع سبد کالا در استان و توهین‌های متعدد دولتی‌ها به مردم و نخبگان جامعه نشان نمی‌دهید؟ چرا در واکنش به بیانات به حق امام جمعه موقت قزوین اینگونه برآشفته‌اید؟



این بیانیه ادامه می‌دهد: می‌دانیم که جنابعالی و همکارانتان در استانداری قزوین تمام تلاش خود را برای خدمت به مردم قزوین گذاشته‌اید لذا ما فرزندان شهدا از شما تقاضا داریم با فاصله گرفتن از تخریب چهره‌های قرآنی و فاخر استان موجبات وحدت و انسجام مردم و مسئولان استان را فراهم کنید.



پیش از این در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قزوین، امام جمعه این استان با انتقاد از دولت، نحوه توزیع سبد کالا را تحقیرآمیز، میزان اطلاع نمایندگان مجلس از مفاد توافق ژنو را حتی کمتر از اشتون و اظهارات رئیس‌جمهور در خصوص منتقدان را توهین به مراجع تقلید عنوان کرده بود.



پس از این اظهارات عابدینی، خبری از سوی مرتضی روزبه در سایت استانداری قزوین قرار گرفت که در آن استاندار قزوین در انتقاد به خطبه‌های امام جمعه موقت قزوین گفته بود: تریبون نماز جمعه منتصب به امام جمعه قزوین است و امام جمعه موقت باید از آن تأسی بگیرد.



روزبه در این خبر، سخنان امام جمعه قزوین را دارای اشکالات شکلی و محتوایی دانسته بود.