هنرمندان اردبيل در جشنواره موسيقي مقامي آذربايجان درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دراين جشنواره كه به مناسبت ايام دهه فجر در تبريز برگزار مي شود، هنرمندان آواز حوزه هنري استان اردبيل اجراهای موفقی را به نمایش گذاشتند.

در این جشنواره منصور زمان نژاد، مهدي حمزه زاده، سيدمحمد ميرزاده، ناصر اسلامي، حميد پيربني خواه و سينا جوانشير در بخش آواز و فرهاد جدي و جعفر معزز در بخش تكنوازي تار به مرحله نهايي جشنواره موسيقي مقامي آذربايجان راه يافتند.

مرحله نهايي اين جشنواره روزهاي 29 و 30 بهمن ماه 1392 با اجراي زنده منتخبان برگزار و نفرات برگزيده معرفي خواهند شد.

مسئولان واحد موسيقي حوزه هنري استان اردبيل اعتقاد دارند برگزاري مستمر كلاس هاي آموزش آواز مقامي آذربايجان در دو سطح مقدماتي و پيشرفته و معرفي چهره هاي جديد و موفق از هنرمندان جوان دلیل این موفقیت بوده است.