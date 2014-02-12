فیلمهای متروپل و ملبورن در ساری اکران شد

عباس مهدوی کارشناس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 20 فیلم در این جشنواره استانی اکران می شود، گفت: در شش روز گذشته 12 فیلم در ساری نمایش داده شده است.

وی با اشاره به اینکه روزانه پنج نوبت فیلم ویژه جشنواره فیلم نمایش داده می شود، گفت: فیلم های متروپل و ملبورن ساخته مسعود کیمایی و نیما جاویدی از بعد از ظهر چهارشنبه در سینما سپهر ساری اکران شده اند.

وی اظهار داشت: در روزهای گذشته فیلمهایی نظیر چ، میهمان داریم، درکاریت، پنج ستاره، خواب زده ها و ... در سینما سپهر ساری اکران شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اکران فیلمهای سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر از 17 بهمن ماه در سینما سپهر ساری آغاز شد و تا 27 بهمن ماه ادامه دارد.