ابراهیم داروغه‌زاده قائم مقام دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که اهدای جایزه در بخش «نوعی تجربه» تنها در حد یک پیشنهاد بود، بیان کرد: این پیشنهاد از سوی هیئت انتخاب به علیرضا رضاداد دبیر جشنواره داده شد و قرار شد تا دبیر جشنواره نظر نهایی در این زمینه را بیان کند و اهدای این جایزه بستگی به دبیر و هیئت داوران سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر داشت.

وی ادامه داد: بخش «نوعی تجربه» برای اولین‌بار در این دوره از جشنواره فیلم فجر راه‌اندازی شد به همین دلیل در قوانین و قواعد جشنواره اهدای جایزه به چنین بخشی که اصلا در جشنواره وجود نداشته، اشاره‌ای نشده است. اینکه چرا جایزه ای به بخش «نوعی تجربه» اختصاص داده نشده است باید توسط دبیر جشنواره پاسخ داده شود.

داروغه زاده در پایان گفت: هیئت انتخاب در ابتدا و با دیدن فیلم هایی که بعدها آن را در بخش «نوعی تجربه» قرار دادیم از دبیر جشنواره خواستند تا شرایط برای نمایش این فیلم ها در کاخ جشنواره و در اکران محدود در طول برگزاری جشنواره فراهم کند، این خواسته از سوی دبیر جشنواره برآورده شد اما نمی دانم تصمیم نهایی برای اهدای جایزه به این بخش به چه نتیجه‌ای رسید.