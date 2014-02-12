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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۳۴

سوانح رانندگی در قزوین 2 کشته بر جای گذاشت

سوانح رانندگی در قزوین 2 کشته بر جای گذاشت

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: وقوع دو حادثه رانندگی در قزوین دو کشته برجای گذاشت.

سیدمظفر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در نخستین سانحه روز گذشته در شهرستان قزوین یک دستگاه سواری سمند با دو نفر سرنشین، حوالی عوارضی آزادراه قزوین ـ رشت پس از برخورد با گاردریل کنار اتوبان واژگون شد.

وی افزود: راننده خودرو مجروح و سرنشین آن براثر شدت جراحات در محل وقوع حادثه جان سپرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون آیفا با یک نفر عابر پیاده در شهرستان آبیک، عابر در دم جان باخت.

حسینی تصریح کرد: پلیس در حال بررسی علت وقوع این سوانح رانندگی است.

این مسئول اضافه کرد: همچنین به منظور جلب رضایت و تکریم ارباب رجوع، ستاد ترخیص پلیس راهور استان قزوین در شیفت عصر از ساعت 16 تا 18 آماده خدمت‌رسانی به مراجعان تا پایان سال 92 است.

رئیس پلیس راه استان قزوین عنوان کرد: شهروندان می‌توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز برای رفع توقیف خودرو غیر از ایام تعطیل، به ستاد ترخیص پلیس راهور این استان واقع در پل طالقانی ابتدای بلوار مدرس مراجعه کنند.

کد مطلب 2235114

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