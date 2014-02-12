به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حقیقت پزشک تیم فوتبال پرسپولیس درباره آخرین وضعیت سه بازیکن مصدوم این تیم ضمن بیان مطلب فوق گفت: محسن بنگر مصدومیت جدی ندارد و در تمرین فردا (پنجشنبه) او را معاینه خواهیم کرد تا درباره شروع تمرینات و کار با توپ او تصمیم‌گیری کنیم.

وی با بیان اینکه بنگر کمی گرفتگی عضلات دارد و پس از معاینه می‌تواند کار با توپ و تمرین در کنار سایر نفرات را از سر بگیرد، افزود: امید عالیشاه تا پایان سال قادر به تمرینات گروهی نخواهد بود و در آغاز سال جدید پس از تست نهایی می‌تواند کار با توپ و حضور در تمرینات گروهی را آغاز کند.

تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: مهرداد کفشگری نیز همچون عالیشاه در حال حاضر به فیزیوتراپی و دویدن کنار زمین می‌پردازد و دو هفته دیگر اقدام به عکسبرداری از دست او خواهد شد تا آخرین وضعیت شکستگی دست وی را بررسی کنیم. کفشگری احتمال دارد از دو هفته دیگر بتواند تمرینات کار با توپ را از سر بگیرد.



دکتر حقیقت در پایان گفت: در حال حاضر خوشبختانه مصدوم دیگری نداریم و بازیکنان بر اساس برنامه‌های سرمربی تیم، تمرینات خود را انجام می‌دهند.

