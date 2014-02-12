دانشگاه پیام نور زنجان 20 هزار دانشجو دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از نخبگان دانشگاه پیام نور زنجان افزود: بعد فرهنگی و مذهبی این دانشگاه بر ابعاد دیگر آن غلبه دارد به طوری که در سال 90 از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری توانست رتبه برتر فرهنگی را کسب کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر گام های خوبی در زمینه توسعه زیرساخت های فضای مجازی در دانشگاه پیام نور زنجان بدراشته شده است ادامه داد: دانشگاه پیام نور زیرساخت های مناسبی دارد که می تواند به عنوان دانشگاه مجازی مطرح شود.

موسوی افزود: دانشگاه پیام‌نور از ظرفیت مناسبی برخوردار است که این ظرفیت‌ها لزوم توجه به این دانشگاه را نشان می‌دهد چرا که این نهاد آموزشی به‌عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه دولتی کشور یک سوم جمعیت دانشجویی را پوشش می‌دهد و به صورت شبکه‌ای در استان‌های مختلف گسترش یافته است.



رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان ادامه داد: برخورداری پتانسیل پژوهشی چهارمین ظرفیت این دانشگاه است و باید از این ظرفیت‌ها در راستای ارتقابخشی همه جانبه آن بهره گرفت. البته در 3 سال گذشته فعالیت‌های خوبی در دانشگاه پیام‌نور استان انجام شد که می‌توان آن را معادل 10 برابر 20 سال گذشته دانست.