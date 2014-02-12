رقابت های بین المللی ووشو جام صلح و دوستی در ایرانشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رییس هیئت ووشو سیستان و بلوچستان ظهر امروز در حاشیه برگزاری این رقابت ها در سالن ورزشی شهید چمران ایرانشهر گفت: رقابت های ووشو جام صلح و دوستی با حضور 2 تیم خارجی از کشورهای هندوستان و افغانستان و تعداد 5 تیم متشکل از ورزشکاران استان های کشور از صبح امروز آغاز شد.

عباس شیبک افزود: رقابت های تورنمنت 2014 ووشو با حضور تیم های داخلی و خارجی به مدت سه روز و تا پایان هفته جاری در این شهرستان ادامه خواهد داشت.

وی گفت: در این دوره از رقابت استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان و همچنین تیم های افغانستان و هندوستان به مدت سه روز به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

وی با بیان اینکه تعداد 3 هزار ووشو کار در این استان و در این رشته ورزشی فعالیت دارند افزود: تیم ووشو استان در ششمین دوره لیگ برتر ووشو جوانان کشور نیز که در ماه جاری در تهران برگزار شد توانست از میان 8 تیم مقام سوم این رقابت ها را به خود اختصاص دهد.