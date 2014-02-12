شبکه نيکوکاري در طارم افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران صفري افزود: کميته امداد در راستاي ارائه خدمات بهتر به محرومان جامعه اقدام به افتتاح مراکز نيکوکاري مي کند.



وي با بيان اينکه ايجاد شبکه هاي نيکوکاري در راستاي تکميل طرح جامع مسجد محوري در حال انجام است، گفت: با ايجاد اين مراکز نيکوکاري علاوه بر جمع‌آوري کمکهاي مردمي، خدمات عمومي کميته امداد نيز ارائه مي‌شود.



صفري با بيان اينکه شبکه هاي نيکوکاري توسط خود مردم و اهالي محلي که شبکه نيکوکاري تاسيس شده اداره مي شود، تاکيد کرد: اداره امور اين مراکز توسط مردم موجب مي‌شود، خود اهالي محل در جريان فرآيند جمع‌آوري و توزيع کمک و رساندن آن به نيازمندان مشارکت داشته و اين انگيزه‌اي براي کمک بيشتر به محرومان شود.



وي در ادامه با اشاره به اهداف ايجاد مراکز نيکوکاري امداد محله تصريح کرد: توانمندسازي محرومان و کاهش فقر در جامعه، تقويت کارکرد اجتماعي مساجد، شناسايي نيازمندان واقعي محله و ارائه خدمت به آنان در محل سکونت، ترويج سنتهاي حسنه اسلامي و توسعه مشارکتهاي مردمي از اهداف ايچاد اين مراکز است.

عملیات والفجر 8 مهمترین عملیات رزمندگان است

رئیس مرکز روایان سازمان حفظ و نشر آثار دفاع مقدس گفت: عملیات والفجر 8 را یکی از مهمترین عملیات‌های رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس در ایران اسلامی دانست و گفت: در این عملیات رزمندگان باید از رودخانه‌ای به طول 95 کیلومتر عبور می‌کردند.

یادواری شهدای خط شکن زنجان, یادآور رشادتهای شهدای والفجر 8 از سوی کانون تخصصی شهدای هسته ای استان زنجان, در فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان برگزار شد.



در این مراسم سردار ابوالفضل مسجدی رئیس مرکز راویان سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه, با تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: ملت ایران زیربار شکنجه های رژیم طاغوت رفتند ولی ذلت را قبول نکردند.

سردار مسجدی با بیان رشادتهای رزمندگان در طول 8سال دفاع مقدس افزود: بسیاری از انقلابیون در زندانهای طاغوت زیرشکنجه های ساواک به شهادت رسیدند و ما اکنون استقلال و اقتدار خود را مدیون خون این شهدا هستیم.



وی در ادامه به توطئه های دشمنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و یادآور شد: دشمنان اسلام و نظام همیشه برای سرنگونی نظام برنامه ریزی می‌کنند اما توطئه‌های آنها نقش بر آب می‌شود.

سردار مسجدی ، شهدای دین اسلام و کشورمان در راه خدا جان خود را فدای دین اسلام کردند, چرا که آنان فرمان ولی فقیه را لبیک گفتند و در مقابل ظلم و ستم ایستادگی و مقاومت کردند.







