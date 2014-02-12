فاطمه هاشمي رفسنجاني با استاندار هرمزگان دیدار کرد/بررسی کمک به وضعیت بهداشت و درمان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين ديدار وضعيت و مشكلات اقتصادي و بهداشت و درمان استان مورد بحث قرار گرفت.

فاطمه هاشمي رفسنجاني كه رياست بنياد خيريه امور بيماران خاص كشور را نيز بر عهده دارد در اين ديدار هدف از سفر خود را بررسي و كمك به وضعيت بهداشتي و درماني هرمزگان عنوان كرد و اظهار داشت: گزارش كامل از تعداد بيماران، بيمارستان ها، تجهيزات پزشكي و پزشكان در حال فعاليت در استان مي تواند در جهت جذب كمك هاي هدف دار و برنامه ريزي شده بسيار موثر باشد.

دختر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: هدف ما كمك به بهبود وضعيت بهداشت و درمان در شهرهاي كوچك و كمتر برخوردار است كه مي تواند در كاهش مسافرت هاي مردم براي گرفتن خدمات درماني كه امروز به امري رايج در كشور تبديل شده موثر باشد.

وي گفت: بيماران خاص در مناطق كمتر برخوردار با مشكلات بسيار زيادي مواجه هستند كه مي توان با تامين تجهيزات مورد نياز اين بيماران نظير دستگاه دياليز از اين مشكلات و صرف هزينه هاي گزاف توسط مردم بكاهيم.

رئيس بنياد خيريه امور بيماران خاص كشور يادآور شد: تغيير در الگو غذايي مردم، كم تحركي و كم خوني موجب شده تا بيماري هايي كه نيازمند دياليز است در بين مردم افزايش يابد كه تنها با تامين دستگاه دياليز اين مشكل به صورت بنيادي رفع نمي شود و بايد آموزش ها و آگاهي هاي لازم به مردم داده شود.

فاطمه هاشمي رفسنجاني خاطر نشان كرد: در هر استان و منطقه اي كه زمينه ها فراهم باشد براي رفع مشكلات ورود كرده و كمك مي كنيم.

وي به مركز پرتو درماني اميد در بندرعباس اشاره كرد و افزود: فضاي كاملا استانداردي در مركز پرتو درماني اميد بندرعباس ايجاد شده كه اگر با خريد تجهيزات مناسب و استاندارد همراه شود نه تنها به هرمزگان بلكه مي تواند به استان هاي همجوار نظير بوشهر، سيستان و بلوچستان، كرمان و فارس نيز خدمات بدهد.