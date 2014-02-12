احتمال آزادی فروش تجهیزات دفاعی ژاپن/ 80 درصد هندی ها در انتخابات شرکت نمی کنند

چین



با وجود مناقشات ارضی چین و تایوان، روزنامه نیویورک تایمز از آغاز مذاکرات نمایندگان این دو کشور در شهر نانجینگ برای اولین بار از زمان جنگهای داخلی 1949 و جدایی تایوان از سرزمین اصلی چین خبر داد.



ژاپن



خبرگزاری فرانسه نیز از احتمال آزادی فروش مشروط تجهیزات دفاعی ژاپن به سازمانهای بین‌ المللی همانند سازمانهایی خبر داد که در عملیات حافظان صلح سازمان ملل شرکت دارند.



آسوشیتد پرس نیز به اظهارات "کارولین کندی" سفیر آمریکا در ژاپن در دیدار با "هیروکازو ناکائیما" فرماندار جزیره اوکیناوا پرداخت و نوشت واشنگتن خواستار پایان اختلافات طرفین در زمینه پایگاه آمریکا شده است.



این اظهارات درحالیست که مردم ژاپن در اعتراض به حضور نیروهای آمریکایی به خیابانها آمده و خواستار تعطیلی پایگاه نیروهای این کشور شدند.



کره جنوبی



یونهاپ نیز از سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به کره جنوبی در روز پنجشنبه با هدف گفتگو درباره کره شمالی و تحولات شمال شرق آسیا خبر داد که دومین سفر کری به کره جنوبی در سال جاری به شمار می رود.



این سفر درحالی انجام می شود که مقامات کره‌ شمالی و کره‌ جنوبی در نشست امروز چهارشنبه در منطقه مرزی پانمونجوم درباره روشهای کاهش تنش‌ ها و بهبود روابط دوجانبه گفتگو کردند.



مشاور امنیت ملی رئیس‌ جمهوری کره جنوبی و فرد شماره دو حزب حاکم کره شمالی ریاست این نشست را که یک روز پیش از ورود جان کری به سئول انجام می شود، برعهده داشتند.



شبکه خبری بی بی سی نیز گزارش داد در این نشست که به درخواست کره شمالی برگزار شده درباره دیدار خانواده های جدا افتاده از جنگ کره گفتگو شد.



به نوشته خبرگزاری فرانسه، این نشست ساعت 10 صبح به وقت محلی برگزار شد و به مدت 90 دقیقه به طول انجامید و قرار است هیئت های نمایندگی بعد از ظهر چهارشنبه دوباره گردهم آیند.



هند



خبرگزاری فرانسه نیز با اشاره به نتایج نظرسنجی مجله اکونومیست پیش از برگزاری انتخابات ملی در هندوستان نوشت بیش از نیمی از جوانان هندی در پی مهاجرت و 80 درصد خواستار تغییر دولت هستند و 72 درصد معتقدند فرزندان سیاستمداران نباید وارد عرصه سیاست شوند.



در این نظرسنجی 71 درصد از شرکت‌ کنندگان احزاب سیاسی بزرگ را بخشی از مشکل هند خوانده و بیش از 80 درصد از عدم شرکت خود در انتخابات ملی هند خبر دادند.