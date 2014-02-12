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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۵۴

چراغعلی:

نبود امکانات مناسب فرصت گردشگری را به تهدیدی برای استان گلستان تبدیل کرده است

نبود امکانات مناسب فرصت گردشگری را به تهدیدی برای استان گلستان تبدیل کرده است

گرگان- خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری گلستان گفت: نبود امکانات مناسب برای گردشگران و مسافران فرصت گردشگری را به تهدیدی برای استان تبدیل کرده زیرا نارضایتی مسافران را به دنبال دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه گردشگری، ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی استان افزود: تنوع قومی و فرهنگی در سطح استان و به نمایش گذاردن آن برای مسافران به نوعی فرصت جهت جذب گردشگر محسوب می شود و عدم رضایت اغلب گردشگران از ظرفیت و پتانسیل های ایجاد شده گردشگری به نوعی تهدید برای جذب گردشگر در استان است.

وی ادامه داد: ایام نوروز یک فرصت استثنایی برای استان های گذری مانند گلستان محسوب می شود از این رو بهره گیری از این فرصت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی بسیار لازم است.

وی استفاده  تشکل های مردمی را یک فرصت برای ارائه خدمات بهتر به گردشگران دانست و تصریح کرد: به کار گیری NGOها و تشکل های مردم نهاد برای ارائه خدمات مطلوب و ارزنده به مسافران نوروزی یکی از راهکارهای جلب رضایت گردشگران به شمار می رود.

چراغعلی اظهار داشت: بسیاری از تشکل های مردم نهاد حاضر به همکاری در کنار دستگاههای اجرایی مرتبط در کارگروه گردشگری هستند و در صورت اعلام نیاز مسئولین مربوطه به نیروی انسانی این افراد پای کار خواهند آمد.

وی در خاتمه یادآور شد: علاوه بر اقدامات استانی، شهرداری و شوراهای شهرستانی نیز برای خدمت رسانی مطلوب به گردشگران در سطح استان باید همکاری لازم را با دستگاههای مرتبط داشته باشند.

کد مطلب 2235134

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