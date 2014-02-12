گلستان ظرفیت اسکان 17 هزار نفر مسافر نوروزی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه گردشگری، ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی استان افزود: برای اسکان مسافران در نوروز سال آینده، 215 کلاس در مدارس مجهز به امکانات اقامتی برای رفاه حال مسافران نوروزی خواهد شد.

وی ادامه داد: در صورت نامساعد بودن شرایط جوی، سالن هایی در این مدارس، مجهز به سیستم گرمایشی است تا مسافران با آرامش خاطر در این اماکن اسکان یابند.

وی از ارائه چادر مسافرتی توسط شهرداری شهرستانهای استان به مسافران خبر داد و تصریح کرد: برای ساماندهی اسکان آن دسته از مسافران و زائرانی که قادر به ادامه مسافرت به دلیل تاریکی هوا نخواهند بود، چادرهای مسافرتی توسط شهرداری هر شهرستان به گردشگران ارائه خواهد شد.

عباسی در توضیح امنیت مسافران گفت: نیروی انتظامی استان گلستان، مشابه سالهای گذشته برای امنیت مسافران تدابیر لازم را اتخاذ کرده از این رو گردشگران به لحاظ تامین امنیت هیچ دغدغه ای نخواهند داشت.

وی از تشکیل کمیته اقوام جشن ها و آداب و رسوم در نوروز سال آینده خبرداد و افزود: استان گلستان بیش از 15 اقوام را در خود جای داده از این رو در کنار کمیته گردشگری مرزی و کمیته گردشگری روستایی که در سال گذشته تشکیل شده بود، سال جاری کمیته اقوام جشن ها و آداب و رسوم برای اولین بار دراین استان شکل گرفت.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان اظهار داشت: خدمت رسانی و رضایتمندی مسافران و گردشگران از اولویتهای اصلی این سازمان است از این رو برای جلب رضایت این عزیزان از هیچ تلاشی مضائقه نخواهیم کرد.