دستگیری سودا گران مرگ در مراغه/ کشف 1.5 کیلوگرم مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عيسي هاتفي چهارشنبه با اعلام این خبر افزود : در راستاي مبارزه با سوداگران مرگ ، پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با دستگیری این افراد موفق به كشف بيش از يك و نيم كيلوگرم ترياك شدند.

وي در خصوص نحوه دستگیری این افراد نیز اظهار داشت: مامورين مبارزه با مواد مخدر ، با جمع آوری اطلاعاتي مبني بر تهيه وتوزيع مواد مخدر توسط افراد سابقه داری با هويت هاي معلوم در مراغه و برخي از روستا هاي اين شهر، اقدام به شناسايي و پيگيري موضوع بصورت ويژه کردند.

فرمانده انتظامي مراغه در ادامه خاطر نشان شد: مأموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان در دو عمليات جداگانه موفق به شناسايي محل اختفاي متهمان شده و با تحت نظر گرفتن تمام مسيرهاي منتهي به محل فعاليت آنها، پس از اطمينان از انتقال مواد مخدر به محل مورد نظر در عملياتی غافلگيرانه متهمان را در حين تقسيم مواد مخدر دستگير كردند.

هاتفي در پایان اظهار داشت: در بازرسي از متهمان مقدار يك كيلو و 600 گرم مواد مخدر از نوع ترياك كشف و متهمان با تشكيل پرونده به مرجع قضائي معرفي شدند.