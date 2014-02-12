درخشش عکاسان خانه عکاسان ایران در هلند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقه كه به صورت دیجیتال و در سه بخش رنگی ، سیاه و سفید و سفری برگزار می شود ، علیرضا عطاریانی با 10 قطعه، مسعود احمدزاده با هفت قطعه، حمید هراثی با 6 قطعه، سید مهدی امیری با چهار قطعه، احمد حسین پور با چهار قطعه و عمار رحمانی با یک قطعه موفقیت چشمگیری را در این رقابت رقم زدند كه در این بین یك قطعه عكس از علیرضا عطاریانی با عنوان زمستان نیز موفق به كسب لوح تقدیر R.P.S این نمایشگاه شد.

در این مسابقه بین‌المللی كه هشتمین دوره خود را با موفقیت می‌گذراند، 4 هزار و 991 عكاس از 62 كشور و از پنج قاره جهان حضور دارند.

این نمایشگاه در سال جاری به مدت یك ماه ابتدا در پایتخت این كشور آمستردام و سپس در دیگر شهرهای این كشور از جمله لاهه، روتردام، اوترشت، آیندهوون، گرونینگن و تیلبورگ به نمایش عمومی در خواهد آمد.

این رقابت بین‌المللی توسط گروه عكاسان آماتور هلند Foto Bond و گروه تصویری San Frontiere و با حمایت مالی شهرداری آمستردام و تحت نظارت UPI و ISF و انجمن عكاسی سلطنتی انگلستان RPS و انجمن عكاسی آمریكا PSA و تحت امتیاز رسمی فدراسیون جهانی عكاسی FIAP برگزار می‌شود.

این پنجاه و یكمین موفقیت خانه عكاسان ایران در عرصه رقابت های بین المللی از ابتدای سال 1390 است.