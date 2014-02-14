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۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۰۳

ایجاد 1500 مرکز نیکوکاری محله تا یک ماه آینده/ افزایش 20 میلیارد تومانی کمکهای صندوق صدقات

ایجاد 1500 مرکز نیکوکاری محله تا یک ماه آینده/ افزایش 20 میلیارد تومانی کمکهای صندوق صدقات

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) از ایجاد 1500 مرکز نیکوکاری محله طی یک ماه آینده در کشورخبر داد و گفت: 20 میلیون خیر و نیکوکار با کمیته امداد همکاری می کنند.

سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر به مراکز نیکوکاری در کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بیش از 380 مرکز نیکوکاری در مساجد کشور فعالیت می کنند که بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده قصدداریم تا پایان سال تعداد این مراکز را در مساجد افزایش دهیم.

وی از همکاری 20 میلیون نفری خیران و نیکوکاران در سراسر کشور خبر داد و گفت: به دلیل تنوع فعالیت کمیته امداد در زمینه های مختلف ، تعداد افرادی که در زمینه های خیر با ما همکاری می کنند بسیار زیاد است بطوریکه تقریبا یک چهارم مردم ایران نیکوکارند.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد تاکید کرد: راه اندازی یک هزار و 500 مرکز نیکوکاری محله با محوریت مساجد در سراسر کشور از جمله برنامه هایی است که طی یک ماه آینده اجرایی خواهد شد و در سال آینده نیز تمامی مساجد دارای ظرفیت و امکانات به مرکز نیکوکاری تیدیل خواهند شد.

ستاری از افزایش کمکهای ناشی از صندوقهای صدقات در سال جاری خبر داد و گفت: سال گذشته 160 میلیارد تومان میزان کمکهای مردمی از محل صندوق صدقات بود اما در سال جاری با توجه به کمکهایی که تا کنون انجام شده پیش بینی می کنیم مبلغ کمکها حاقل 20 میلیارد تومان افزایش داشته باشد.

کد مطلب 2235156

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