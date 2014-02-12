به گزارش خبرنگار مهر، برنامه کامل چهار هفته پایانی رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور (هفتههای بیست و سوم تا بیست و ششم) در گروههای دوگانه از سوی کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر اعلام شد.
مرحله گروهی این رقابتها روز 19 فروردینماه به پایان میرسد و چهره دو تیمی که مستقیما به لیگ برتر صعود میکنند، دو تیمی که به دیدار پلیآف لیگ برتر راه مییابند و تیمهایی که به دسته دوم سقوط خواهند کرد مشخص خواهد شد. البته زمان برگزاری دیدار پلیآف لیگ برتر هنوز اعلام نشده است.
برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
هفته بیست و سوم
جمعه - 16/12/92
گروه الف:
* شهرداری یاسوج - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه تختی یاسوج
* گیتی پسند اصفهان - نیروی زمینی تهران، ساعت 15، ورزشگاه آرارات اصفهان
* فولاد یزد - گهر دورود، ساعت 15، ورزشگاه نصیری یزد
* شهرداری بندرعباس - نساجی مازندران، ساعت 15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* استقلال اهواز - سیاه جامگان مشهد، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز
* الوند همدان - گل گهر سیرجان، ساعت 15:15، ورزشگاه قدس همدان
گروه ب:
* پارسه تهران - نفت مسجد سلیمان، ساعت 15، ورزشگاه صنایع دفاع تهران
* مس رفسنجان - پیکان تهران، ساعت 15، ورزشگاه تختی رفسنجان
* سایپا شمال - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* بدر بندر کنگ - یزد لوله، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی بدر بندر کنگ
* نفت و گاز گچساران - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی نفت گچساران
* ایرانجوان بوشهر - راهیان کرمانشاه، ساعت 15:15، ورزشگاه بهشتی بوشهر
هفته بیست و چهارم
جمعه - 23/12/92
گروه الف:
* سیاه جامگان مشهد - گیتی پسند اصفهان، ساعت 14:45، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* گهر دورود - شهرداری یاسوج، ساعت 15، ورزشگاه تختی دورود
* نیروی زمینی تهران - شهرداری بندرعباس، ساعت 15، ورزشگاه شهدا نزاجا تهران
* گلگهر سیرجان - فولاد یزد، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی گلگهر سیرجان
* نساجی مازندران - الوند همدان، ساعت 15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* صنعت نفت آبادان - پدیده مشهد، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی آبادان
گروه ب:
* پیکان تهران - البدر بندر کنگ، ساعت 15، ورزشگاه شهدا شهر قدس
* یزد لوله - نفت و گاز گچساران، ساعت 15، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* نفت مسجد سلیمان - ابومسلم مشهد، ساعت 15:15، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان
* راهیان کرمانشاه - مس رفسنجان، ساعت 15:15، ورزشگاه کارگران کرمانشاه
* آلومینیوم هرمزگان - پارسه تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* پاس همدان - سایپا شمال، ساعت 15:15، ورزشگاه قدس همدان
هفته بیست و پنجم
یکشنبه - 10/01/93
گروه الف:
* گیتی پسند اصفهان - استقلال اهواز، ساعت 16:15، ورزشگاه آرارات اصفهان
* پدیده مشهد - گهر دورود، ساعت 16:15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* شهرداری بندرعباس - سیاهجامگان مشهد، ساعت 16:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* شهرداری یاسوج - گلگهر سیرجان، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی یاسوج
* الوند همدان - نیروی زمینی تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه قدس همدان
* فولاد یزد - نساجی مازندران، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید نصیری یزد
گروه ب:
* مس رفسنجان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی رفسنجان
* ابومسلم مشهد - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 16:15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* البدر بندر کنگ - راهیان کرمانشاه، ساعت 16:15، ورزشگاه اختصاصی بدر بندر کنگ
* پارسه تهران - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه صنایع دفاع تهران
* نفت و گاز گچساران - پیکان تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه اختصاصی نفت گچساران
* پرسولیس شمال - یزد لوله، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
هفته بیست و ششم
سهشنبه - 19/10/92
گروه الف:
* گهر دورود - صنعت نفت آبادان، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی دورود
* استقلال اهواز - شهرداری بندرعباس، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی اهواز
* گلگهر سیرجان - پدیده مشهد، ساعت 16:15، ورزشگاه اختصاصی گلگهر سیرجان
* سیاه جامگان مشهد - الوند همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* نساجی مازندران - شهرداری یاسوج، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* نیروی زمینی تهران - فولاد یزد، ساعت 16:15، ورزشگاه شهدا نزاجا تهران
گروه ب:
* آلومینیوم هرمزگان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 16:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* ایرانجوان بوشهر - البدر بندر کنگ، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* پاس همدان - ابومسلم خراسان، ساعت 16:15، ورزشگاه قدس همدان
* راهیان کرمانشاه - نفت و گاز گچساران، ساعت 16:15، ورزشگاه کارگران کرمانشاه
* یزد لوله - پارسه تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* پیکان تهران - پرسپولیس شمال، ساعت 16:15، ورزشگاه شهدا شهر قدس
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