به گزارش خبرنگار مهر، برنامه کامل چهار هفته پایانی رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور (هفته‌های بیست و سوم تا بیست و ششم) در گروه‌های دوگانه از سوی کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر اعلام شد.

مرحله گروهی این رقابتها روز 19 فروردین‌ماه به پایان می‌‎رسد و چهره دو تیمی که مستقیما به لیگ برتر صعود می‌کنند، دو تیمی که به دیدار پلی‌آف لیگ برتر راه می‌یابند و تیم‌هایی که به دسته دوم سقوط خواهند کرد مشخص خواهد شد. البته زمان برگزاری دیدار پلی‌آف لیگ برتر هنوز اعلام نشده است.

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

هفته بیست و سوم

جمعه - 16/12/92

گروه الف:

* شهرداری یاسوج - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه تختی یاسوج

* گیتی پسند اصفهان - نیروی زمینی تهران، ساعت 15، ورزشگاه آرارات اصفهان

* فولاد یزد - گهر دورود، ساعت 15، ورزشگاه نصیری یزد

* شهرداری بندرعباس - نساجی مازندران، ساعت 15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* استقلال اهواز - سیاه جامگان مشهد، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز

* الوند همدان - گل گهر سیرجان، ساعت 15:15، ورزشگاه قدس همدان

گروه ب:

* پارسه تهران - نفت مسجد سلیمان، ساعت 15، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

* مس رفسنجان - پیکان تهران، ساعت 15، ورزشگاه تختی رفسنجان

* سایپا شمال - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* بدر بندر کنگ - یزد لوله، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی بدر بندر کنگ

* نفت و گاز گچساران - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی نفت گچساران

* ایرانجوان بوشهر - راهیان کرمانشاه، ساعت 15:15، ورزشگاه بهشتی بوشهر

هفته بیست و چهارم

جمعه - 23/12/92

گروه الف:

* سیاه جامگان مشهد - گیتی پسند اصفهان، ساعت 14:45، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* گهر دورود - شهرداری یاسوج، ساعت 15، ورزشگاه تختی دورود

* نیروی زمینی تهران - شهرداری بندرعباس، ساعت 15، ورزشگاه شهدا نزاجا تهران

* گل‌گهر سیرجان - فولاد یزد، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجان

* نساجی مازندران - الوند همدان، ساعت 15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* صنعت نفت آبادان - پدیده مشهد، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی آبادان

گروه ب:

* پیکان تهران - البدر بندر کنگ، ساعت 15، ورزشگاه شهدا شهر قدس

* یزد لوله - نفت و گاز گچساران، ساعت 15، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* نفت مسجد سلیمان - ابومسلم مشهد، ساعت 15:15، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان

* راهیان کرمانشاه - مس رفسنجان، ساعت 15:15، ورزشگاه کارگران کرمانشاه

* آلومینیوم هرمزگان - پارسه تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* پاس همدان - سایپا شمال، ساعت 15:15، ورزشگاه قدس همدان

هفته بیست و پنجم

یکشنبه - 10/01/93

گروه الف:

* گیتی پسند اصفهان - استقلال اهواز، ساعت 16:15، ورزشگاه آرارات اصفهان

* پدیده مشهد - گهر دورود، ساعت 16:15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* شهرداری بندرعباس - سیاه‌جامگان مشهد، ساعت 16:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* شهرداری یاسوج - گل‌گهر سیرجان، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی یاسوج

* الوند همدان - نیروی زمینی تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه قدس همدان

* فولاد یزد - نساجی مازندران، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید نصیری یزد

گروه ب:

* مس رفسنجان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی رفسنجان

* ابومسلم مشهد - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 16:15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* البدر بندر کنگ - راهیان کرمانشاه، ساعت 16:15، ورزشگاه اختصاصی بدر بندر کنگ

* پارسه تهران - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

* نفت و گاز گچساران - پیکان تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه اختصاصی نفت گچساران

* پرسولیس شمال - یزد لوله، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

هفته بیست و ششم

سه‌شنبه - 19/10/92

گروه الف:

* گهر دورود - صنعت نفت آبادان، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی دورود

* استقلال اهواز - شهرداری بندرعباس، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی اهواز

* گل‌گهر سیرجان - پدیده مشهد، ساعت 16:15، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجان

* سیاه جامگان مشهد - الوند همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* نساجی مازندران - شهرداری یاسوج، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* نیروی زمینی تهران - فولاد یزد، ساعت 16:15، ورزشگاه شهدا نزاجا تهران

گروه ب:

* آلومینیوم هرمزگان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 16:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* ایرانجوان بوشهر - البدر بندر کنگ، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* پاس همدان - ابومسلم خراسان، ساعت 16:15، ورزشگاه قدس همدان

* راهیان کرمانشاه - نفت و گاز گچساران، ساعت 16:15، ورزشگاه کارگران کرمانشاه

* یزد لوله - پارسه تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* پیکان تهران - پرسپولیس شمال، ساعت 16:15، ورزشگاه شهدا شهر قدس