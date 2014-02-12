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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۳۵

از سوی سازمان لیگ؛

برنامه هفته‌های پایانی لیگ دسته اول اعلام شد

برنامه هفته‌های پایانی لیگ دسته اول اعلام شد

سازمان لیگ برتر برنامه‌ چهار هفته پایانی رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که طبق برنامه اعلام شده این مسابقات روز 19 فروردین‌ماه به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه کامل چهار هفته پایانی رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور (هفته‌های بیست و سوم تا بیست و ششم) در گروه‌های دوگانه از سوی کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر اعلام شد.

مرحله گروهی این رقابتها روز 19 فروردین‌ماه به پایان می‌‎رسد و چهره دو تیمی که مستقیما به لیگ برتر صعود می‌کنند، دو تیمی که به دیدار پلی‌آف لیگ برتر راه می‌یابند و تیم‌هایی که به دسته دوم سقوط خواهند کرد مشخص خواهد شد. البته زمان برگزاری دیدار پلی‌آف لیگ برتر هنوز اعلام نشده است.

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
هفته بیست و سوم
جمعه - 16/12/92
گروه الف:
* شهرداری یاسوج - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه تختی یاسوج
* گیتی پسند اصفهان - نیروی زمینی تهران، ساعت 15، ورزشگاه آرارات اصفهان
* فولاد یزد - گهر دورود، ساعت 15، ورزشگاه نصیری یزد
* شهرداری بندرعباس - نساجی مازندران، ساعت 15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* استقلال اهواز - سیاه جامگان مشهد، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز
* الوند همدان - گل گهر سیرجان، ساعت 15:15، ورزشگاه قدس همدان

گروه ب:
* پارسه تهران - نفت مسجد سلیمان، ساعت 15، ورزشگاه صنایع دفاع تهران
* مس رفسنجان - پیکان تهران، ساعت 15، ورزشگاه تختی رفسنجان
* سایپا شمال - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* بدر بندر کنگ - یزد لوله، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی بدر بندر کنگ
* نفت و گاز گچساران - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی نفت گچساران
* ایرانجوان بوشهر - راهیان کرمانشاه، ساعت 15:15، ورزشگاه بهشتی بوشهر

هفته بیست و چهارم
جمعه - 23/12/92
گروه الف:
* سیاه جامگان مشهد - گیتی پسند اصفهان، ساعت 14:45، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* گهر دورود - شهرداری یاسوج، ساعت 15، ورزشگاه تختی دورود
* نیروی زمینی تهران - شهرداری بندرعباس، ساعت 15، ورزشگاه شهدا نزاجا تهران
* گل‌گهر سیرجان - فولاد یزد، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجان
* نساجی مازندران - الوند همدان، ساعت 15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* صنعت نفت آبادان - پدیده مشهد، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی آبادان

گروه ب:
* پیکان تهران - البدر بندر کنگ، ساعت 15، ورزشگاه شهدا شهر قدس
* یزد لوله - نفت و گاز گچساران، ساعت 15، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* نفت مسجد سلیمان - ابومسلم مشهد، ساعت 15:15، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان
* راهیان کرمانشاه - مس رفسنجان، ساعت 15:15، ورزشگاه کارگران کرمانشاه
* آلومینیوم هرمزگان - پارسه تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* پاس همدان - سایپا شمال، ساعت 15:15، ورزشگاه قدس همدان

هفته بیست و پنجم
یکشنبه - 10/01/93
گروه الف:
* گیتی پسند اصفهان - استقلال اهواز، ساعت 16:15، ورزشگاه آرارات اصفهان
* پدیده مشهد - گهر دورود، ساعت 16:15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* شهرداری بندرعباس - سیاه‌جامگان مشهد، ساعت 16:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* شهرداری یاسوج - گل‌گهر سیرجان، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی یاسوج
* الوند همدان - نیروی زمینی تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه قدس همدان
* فولاد یزد - نساجی مازندران، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید نصیری یزد

گروه ب:
* مس رفسنجان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی رفسنجان
* ابومسلم مشهد - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 16:15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* البدر بندر کنگ - راهیان کرمانشاه، ساعت 16:15، ورزشگاه اختصاصی بدر بندر کنگ
* پارسه تهران - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه صنایع دفاع تهران
* نفت و گاز گچساران - پیکان تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه اختصاصی نفت گچساران
* پرسولیس شمال - یزد لوله، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

هفته بیست و ششم
سه‌شنبه - 19/10/92
گروه الف:
* گهر دورود - صنعت نفت آبادان، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی دورود
* استقلال اهواز - شهرداری بندرعباس، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی اهواز
* گل‌گهر سیرجان - پدیده مشهد، ساعت 16:15، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجان
* سیاه جامگان مشهد - الوند همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* نساجی مازندران - شهرداری یاسوج، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* نیروی زمینی تهران - فولاد یزد، ساعت 16:15، ورزشگاه شهدا نزاجا تهران

گروه ب:
* آلومینیوم هرمزگان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 16:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* ایرانجوان بوشهر - البدر بندر کنگ، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* پاس همدان - ابومسلم خراسان، ساعت 16:15، ورزشگاه قدس همدان
* راهیان کرمانشاه - نفت و گاز گچساران، ساعت 16:15، ورزشگاه کارگران کرمانشاه
* یزد لوله - پارسه تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* پیکان تهران - پرسپولیس شمال، ساعت 16:15، ورزشگاه شهدا شهر قدس

کد مطلب 2235157

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