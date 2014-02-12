به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا زاكاني، ظهر چهارشنبه در همايش دانشجويي در دانشگاه يزد اظهار داشت: گروه خودي ها به سه دسته تقسيم مي شوند كه اين سه دسته شامل خودي هاي متقدم، متاخر و ملازم است.

وي با اشاره به ويژگي هاي اين سه دسته از گروه خودي ها عنوان كرد: متقدمین کسانی هستند که جلوتر از مقام معظم رهبری حرکت کرده و بیشترین آسیب را به بدنه جبهه انقلاب و وحدت خودی ‌های ملازم وارد می‌ کنند.

خودي هاي متاخر زمينه ذلت پذيري را در جامعه فراهم مي كنند

وی تصریح کرد: خودی‌ های متاخر نيز کسانی هستند که از ولایت فقیه عقب افتاده‌ اند و الگوی غربی را دنبال می‌ کنند كه این گروه سلطه ‌پذیر هستند و زمینه ذلت ‌پذیری در جامعه به شمار مي روند.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: خودی ‌‌های ملازم نيز کسانی هستند که با ولایت فقیه همراه هستند و به باورهای انقلاب اعتقاد دارند و این افراد دفاع از مظلومان را برای خود فرض کرده‌ اند و به دنبال ساخت جامعه الگو اسلامی بر اساس الگوی پیشرفت هستند.

زاكاني عنوان كرد: در مقابل گروه ‌های خودی باید علاوه بر اینکه از دشمن ‌انگاری پرهیز می ‌کنیم، وحدت هر سه گروه در دفاع از مصالح عمومی را مد نظر داشت و برای دور کردن آنها از غیر خودی ‌ها تلاش کرد.

مشكل گروه هاي خودي متاخر و متقدم، مشخص نكردن مرزها با غيرخودي هاست

وي تاکید کرد: یکی از مشکلات گروه‌ های خودی متاخر و متقدم، این است که این گروه ‌ها مرزشان را با غیر خودی ‌ها مشخص نکرده‌ اند و گاهي اقدامات خطرناكي انجام مي دهند.

زاكاني در بخش ديگري از سخنان خود نيز با اشاره به اينكه اسلام امروز به اشكال مختلف در جهان شناخته شده و هركس تلاش كرده تا چهره‌اي از اسلام به نمايش بگذارد، عنوان كرد: قبل از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، اسلام در ايران، اسلام آمريكايي بود و آمريكايي‌ها ابتدا چهره‌اي متحجر از اسلام به نمايش گذاشتند و سپس به سمت اسلام سكولار سوق پيدا كردند.

نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در حال حاضر نيز اسلام ديگري در حال توسعه است كه تركيه در حال ترويج آن است و آن اسلام لائيك است كه اين اسلام، به جدايي دين از سياست، گسترش الگوي غربي در جهان اسلامي و ... پرداخته است.

وي با بيان اينكه در عربستان نيز اسلام وهابيت و متحجر ترويج شده كه چهره اين اسلام، تعصب، خشونت، ارتباط با كافران، كشتار و ... است.

ايران اسلامي محور ترويج چهره عزيز و رحماني از اسلام است

زاكاني بيان كرد: ايران اسلامي نيز اكنون محور ترويج چهره ‌اي ديگر از اسلام است كه اين اسلام، اسلام ناب محمدي (ص) است كه ويژگي آن، دفاع از قرآن و سنت رسول و اهل بيت (ع)، كمك به نيازمندان و مستضعفان و ضعفا و مظلومان جهان است.

وي خاطرنشان كرد: خوشبختانه، اسلامي كه توسط ايران اسلامي ترويج مي‌شود و با محوريت اسلام رواج يافته، اسلامي عزيز و رحماني بوده و تاكنون موفق ‌تر و قوي ‌تر از ساير اسلام‌ هاي ساخته فكر و انديشه ديگران پيشرفت داشته است.

به گزارش مهر، همايش يك هفته اي بيداري دانشجويي و استحكام ساخت دروني نظام از 19 بهمن ماه آغاز به كار كرده و با برگزاري جلسات نقد و بررسي متعدد، كارگاه هاي آموزشي، سخنراني و ... تا 25 بهمن ماه ادامه دارد.

امروز، چهارشنبه، در پنجمين روز از اين همايش، عليرضا زاكاني با موضوع جريان شناسي سياسي استحكام ساخت دروني نظام در جمع دانشجويان در دانشگاه يزد به سخنراني پرداخت.