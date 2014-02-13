پوشش بیمه پایه برای 10 میلیون ایرانی/واریز مرحله هشتم مطالبات بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته نیز حوزه بهزیستی و رفاه شاهد اخبار و رویدادهای مهمی بود که چکیده ای از آنها را در گزارش پایان هفته مرور می کنیم.

پوشش بیمه ای 10 میلیون ایرانی در یک سال آینده

مدیر کل بیمه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای ابتدایی این هفته از برگزاری جلسه شورای عالی بیمه خبر داد و گفت: قرار است در این جلسه، افزایش میزان تعرفه درمانی بخش خصوصی و دولتی و همچنین پوشش بیمه فراگیر بررسی می شود

محمد باقر هوشنگی افزود: در مجموع با توجه به تورم و رشد اعتبارات بخش سلامت، کیفیت ارائه خدمات و کم شدن پرداخت از جیب مردم مبنای کار ما در شورای عالی بیمه است که با توجه به این موارد نسبت به تعیین تعرفه های درمانی اقدام خواهیم کرد.

وی به پوشش فراگیر بیمه اشاره کرد و گفت: براساس آمارهای موجود در حال حاضر 10 میلیون نفر از مردم جامعه از هیچ بیمه ای برخوردار نیستند به همین دلیل این افراد تا پایان برنامه پنجم توسعه در صورت تصویب شورای عالی بیمه تحت پوشش بیمه پایه قرار خواهند گرفت.

در این هفته شورای عالی بیمه برگزار و یکی از مصوبات آن بیمه فراگیر و اجباری افرادی بود که تا کنون تحت پوشش هیچ نوع بیمه ای قرار نگرفته اند.

آغاز اجرای سراسری کارت هوشمند ملی از 22 بهمن

رئیس سازمان ثبت احوال کشور نیز در هفته جاری از بهره برداری از بزرگترین پروژه فناوری علمی در روز 22 بهمن خبر داد و گفت: اجرای سراسری کارت هوشمند ملی از روز سه شنبه با اولویت صدور کارت برای 15 ساله ها در تمامی استانهای کشور آغاز می شود.

محمد ناظمی اردکانی با اشاره به اینکه پروژه کارت هوشمند ملی یکی از بزرگترین پروژه های علمی و فناوری اطلاعات در کشور است، گفت: از سال گذشته اجرای آزمایشی صدور این کارت در شهر قم آغاز شد به طوریکه تاکنون بیش از 100 هزار کارت هوشمند برای متقاضیان این شهرستان صادر شده است.

وی از توقف صدور کارت ملی از روز 22 بهمن خبر داد و تاکید کرد: اجرای سراسری کارت هوشمند ملی در تمامی استانها آغاز می شود و در این مرحله برای متقاضیان 15 ساله ای که کارت ملی برای اولین بار برای آنها صادر می شد کارت هوشمند جایگزین آن خواهد بود.

افزایش 20 درصدی مستمری و هزینه ایاب و ذهاب معلولان

رئیس سازمان بهزیستی کشور در مراسم افتتاح خانه فرهنگ و هنر بهزیستی که در روزهای میانی هفته جاری برگزار شد از افزایش 20 درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش و همچنین هزینه ایاب و ذهاب معلولان در سال آینده خبر داد.

دکتر همایون هاشمی گفت: بزودی مرکزی در کنار این خانه فرهنگ و هنر برای نمایش و کمک به این افراد افتتاح خواهد شد.

هاشمی در مورد هزینه ایاب و ذهاب معلولان در سال آینده، گفت: بر اساس قانون، بهزیستی وظیفه دارد سالانه در خصوص ایاب و ذهاب، تحصیل، توانمندسازی و... مدجویان اقدامات لازم را انجام دهد به طوری که در سال 93 حداقل افزایش هزینه ایاب و ذهاب 20 درصد خواهد بود.

واریز 250 هزار تومان به حساب 500 هزار بازنشسته کشوری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این هفته از پرداخت 250 هزار تومان به حساب 500 هزار بازنشسته کشوری خبر داد و گفت: این مبلغ بخشی از مطالبات معوقه بازنشستگان کشوری که از ساعت 24 امشب به حسابشان واریز می شود.

علی ربیعی افزود: تسریع در پرداخت مطالبات ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به بازنشستگان مشمول از جمله اقداماتی است که توسط صندوق بازنشستگی کشوری در حال اجراست و تا کنون بیش از 65 درصد مطالبات آنها تسویه شده است.

وی از پرداخت هشتمین مرحله از مطالبات بازنشستگان کشوری خبر داد و گفت: این پرداخت از ساعت 24 امشب انجام می شود و در این دوره به حساب 500 هزار بازنشسته مشمول مبلغ 250 هزار تومان واریز و آن ها می توانند از صبح روز دوشنبه 21بهمن ماه نسبت به برداشت این وجه به بانک عامل مراجعه کنند.

کاهش تخلفات مهدهای کودک

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در این هفته از عدم افزایش شهریه مهدهای کودک تا مهر ماه سال آینده خبر داد و گفت: تخلفات مهدهای کودک نسبت به گذشته کمتر شده است.

محمد نفریه با اشاره به اینکه شهریه مهدهای کودک در سال جاری به طور متوسط 25 درصد افزایش یافت، گفت: مبلغ شهریه براساس مناطق و استانهای مختلف و در کمیته های مشورتی تعیین شد و البته میزان آن در استانها و شهرستانها و همچنین مناطق حاشیه ای متفاوت است اما در مجموع جای هیچ بحثی از طرف مهدها وجود ندارد و امکان اینکه بیش از این زیاد شود، نیست.

وی همچنین در مورد تخلفات مهدهای کودک نیز گفت: برخورد جدی و همچنین پلمپ تعدادی از مهدهای کودک که دچار تخلف شده بودند باعث شد که از میزان تخلفات مهدهای کودک در سراسر کشور کاسته شود بطوریکه گزارشهای مربوط به تخلف این مراکز نیز نسبت به گذشته کمتر شده است.

تامین اعتبار عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی

مشاور مدیرعامل سازمان تدمین اجتماعی نیز در هفته جاری از تأمین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت عیدی بازنشستگان تحت پوشش این سازمان خبر داد و گفت: به محض ابلاغ دستورالعمل دولت، عیدی بازنشستگان در کوتاهترین زمان پرداخت می شود.

امیر عباس تقی پور افزود: روز گذشته هیئت دولت عیدی کارمندان را 503 هزار تومان اعلام کرد و چنانچه مبلغ عیدی همانند سال گذشته باشد بازنشستگان نیز همین مقدار عیدی دریافت می کنند.

وی با اشاره به اینکه مشکلی برای پرداخت عیدی مستمری بگیران تامین اجتماعی وجود ندارد گفت: اعتبار مورد نیاز عیدی تأمین شده و همانطور که قبلا اعلام شده در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت می شود.