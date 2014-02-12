20 درصد کلنی های عسل مازندران نیازمند اصلاح است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی یداللهی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه معاون تولیدات دامی استان افزود: این میزان کندوها به دلیل پوسیدگی و شکستگی نیزمد تعویض هستند.

وی با بیان اینکه مازندران سالانه نیاز به 210 هزار کندو عسل جدید دارد گفت: سالانه از 30 درصد کلنی های زنبور عسل استان، بچه تولید می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به شناسایی 250 راس گاومش در منطقه میانکاله گفت: برای این واحدهای دامی پروژه اصلاح نژادی دامی اجرا می شود.

حسین نگهدار با تاکید بر افزایش راندمان تولید مثلی گفت: با مطالعات انجام شده علاوه بر حفظ ذخایر ژنتیکی گاومیش های منطقه، در نسل های بعدی شاهد بهبود وزن تولد، افزایش راندمان تولید مثلی، افزایش تولیدات شیر و گوشت و بهبود مصرف خوراک باشیم.

