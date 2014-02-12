رشد زكات جمع آوري شده در كردستان/20 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد هستند

قنبر موسی نزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره افزايش قابل توجه جمع آوري زكات در استان كردستان، اظهار داشت: در حال حاضر زکات در بیش از 700 روستا و 20 شهر استان کردستان جمع‌ آوری می‌ شود و با مدیریت صحیح شورای زکات زیر نظر معتمدین مردم و هیئت امنای مساجد هزینه می‌ شود.

وی با اشاره به این مطلب که امسال 12 میلیارد تومان زکات تا پایان دی ماه دراستان کردستان جمع آوری شده است، افزود: هدایت زکات به سمت فقرا اولویت کاری کمیته امداد استان کردستان است و در همين راستا برنامه ريزي هاي ويژه اي در دستور كار قرار گرفته است.

مدیر کل کمیته امداد کردستان با اشاره به تاثيرات زكات در راستاي كمك به تقويت عدالت در سطح جامعه بیان کرد: بدون شک اگر تمام متمکنین در هر جامعه ‌ای زکات مال خود را پرداخت کنند قطعا هیچ فقیر و نیازمندی در کشور باقی نمی ماند.

موسی نژاد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به شمار زنان تحت پوشش كيته امداد استان كردستان یادآور شد: در حال حاضر بیش از 20 هزار زن سرپرست خانوار و شش هزار و 500 یتیم زیر 15 سال تحت پوشش حمایت های کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.

وی ادامه داد: رفع مشکلات و نیازهای این مددجویان نیازمند توجه و ورود خیرین و متمکنین جامعه است و انتظار می رود با برنامه ریزی های صورت گرفته در سال آینده تعداد خیرین استان كردستان با هدف به افراد نيازمند افزایش یابد.

مدیر کل کمیته امداد کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 20 واحد مسکن مددجویی از محل جمع آوری زکات در استان احداث شده است و اين روند در استان كردستان همچنان ادامه دارد.

موسی نژاد اظهار داشت: خدمت رسانی به افراد نیازمند، خودکفایی افراد تحت پوشش کمیته امداد و حمایت از یتیمان و زنان سرپرست خانوار از رسالت های کمیته امداد است و همزمان با اين مهم به صورت موردي از افراد نيازمند نيز حمايت مي شود.

وی افزود: به یاری خداوند تا کنون گام های اساسی در راستای توانمند سازی، حمایت از بی سرپرستان و زنان سرپرست خانوار در استان برداشته شده است و انتطار می رود با حمایت خیرین و دیگر دستگاه های اجرایی بتوانیم در راستای تحقق فرامین رهبر انقلاب گام برداریم.