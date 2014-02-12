مشکلات مناطق بحران زده غرب مازندران رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات بخش کشاورزی در شهرستان چالوس گفت: کشاورزان و باغداران ر در بحران اخیر دچار مشکلات زیادی شدند و باید این خسارتها جبران شود.

وی اظهار داشت: باغداران از نظر اقتصادی خسارت دیدند و باید از سوی دولت و پشتکار مردم این مشکلات حل شود.

وی از صبر و بردباری مردم استان مازندران بویژه غرب استان در بحران اخیر تقدیر کرد.

استاندار مازندران نیز نیز گفت: در روزهای اولیه بحران برف با همکاری مسئولان توانستیم بخشی از مشکلات را حل کنیم.

ربیع فلاح جلودار گفت: مشکلات زیاد و عمیق است و باید مدیران همکاری لازم برای رفع مشکلات را داشته باشند و باید توقعات مردم را که بجا است را رفع کرد.

وی تصریح کرد: باید با حضور حضور بموقع نیازهای اولیه مردم حل شود.