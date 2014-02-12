2100 هکتار از باغات شهرستان چالوس در بحران برف آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، سید قدیر رضایی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات بخش کشاورزی شهرستان با حضور وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: همچنین در بخش گلخانه ها نیز به 70 هکتار با 25 میلیارد تومان خسارت زده شده است.

فرماندار چالوس گفت: این شهرستان چهار سال پیاپی رتبه اول گردشگری کشور را بخود اختصاص داده است و از ویژگیهای این است که مقام معظم رهبری از آن به عنوان قدمگاه 21 هزار شهید نام برده است.

وی اظهار داشت: این حادثه برف دچار صدمات سنگینی شده است و وضعیت خوب نیست و اقدامات کوچکی که انجام شامل تشکیل مدیریت بحران بوده است و به باغداران اعلام شد که محصولاتشان را جمع آوری کنند.

فرماندار چالوس اظهار داشت: خسارتی که در بخش دامداری وارد شد، زیاد بود و در این رابطه توانستیم، به دامداران مناطق کوهستانی امدادرسانی کنیم.



وی خواهان ارائه تسهیلات درازمدت به باغداران و کشاورزان شد و گفت: باید نسبت به استمهال بدهی ها نیز اقدام شود.

فرماندار چالوس یادآورشد: حادثه برف مشکلات زیادی به بار آورد ولی دو مزیت داشت اول اینکه مشکل کمبود آب رفع می شود و همچنین وضعیت بازار محصول کیوی منطقه خوب می شود.

قاسم احمدی نماینده نوشهر و چالوس در مجلس نیز با بیان اینکه از بحران اولیه خارج شدیم، اظهار داشت: این حادثه به غرب مازندران آسیب زیادی زده است.

کشاورزی مازندران در حال تغییر شکل است

وی اظهار داشت: غرب مازندران در بحث گردشگری مشکلات دارد و زمینهای کشاوزی آسیب دید و فروش اراضی کشاورزی در منطقه رواج دارد.

وی عنوان کرد: مازندارن در حال تغییر شکل از کشاورزی به ویلا سازی است که باید در این زمینه برنامه ریزی شود.

احمدی با تقدیر از حضور مسئولان استانی و کشور در مناطق آسیب دیده یادآورشد: این حضور به تنهایی خوب نیست و باید برای جبران خسارت خدمات رسانی شود.

وی با اشاره به تخصیص 15 میلیارد تومان اعتبار اولیه برای جبران خسارت در مازندران یادآرشد: امیدواریم این اعتبار در بخش شیلاتی و کشاورزی تخصیص داده شود.

حجت الاسلام محمد مهدی راشدی امام جمعه چالوس نیز گفت: مدیریت مسئولان منطقه در بحران آنقدر قوی بود که توانستند با امکانات موجود، مسائل را رفع کنند.

وی اظهار داشت: در بحران برف اخیر خسارت زیادی به مردم وارد شد و چند سال باید وقت صرف شود تا باغات دوباره به حالت اولیه بازگردند.