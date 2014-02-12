به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که خود را برای حضور در ادامه رقابتهای لیگ برتر آماده می کند عصر امروز چهارشنبه تمریناتش را زیر نظر علی دایی در ورزشگاه درفشی فر پیگیری کرد. در این تمرین محسن بنگر مدافع سرخپوشان به همراه بهزاد غلامپور و سعید شیرینی مربی و سرپرست تیم غایب بودند.

تمرین امروز با صحبت های دایی برای بازیکنان شروع شد و با گرم کردن و کارهای تاکتیکی و فوتبال درون تیمی ادامه پیدا کرد. کمتر از 20 تماشاگر هم با حضور در ورزشگاه از این تمرینات دیدن کردند. در بخشی از فوتبال درون تیمی علی دایی نسبت به عملکرد مهرداد پولادی انتقاد داشت و سر وی فریاد کشید. ضمن اینکه سرمربی سرخپوشان تاکید داشت بازیکنان مراقب سلامت یکدیگر باشند.

در غیاب بهزاد غلامپور مربی گلرهای پرسپولیس، نیلسون دروازه بان شماره یک این تیم وظیفه تمرین دادن به بازیکنان را برعهده داشت و با عابدزاده و محمدی تمریناتی را انجام می داد.امید عالیشاه، مهرداد کفشگری و محسن مسلمان هم به طور انفرادی دور زمین دویدند و در تمرینات گروهی حضور کمتری داشتند.

در بخش پایانی تمرین و زمانی که بازیکنان در حال انجام تمرینات سرعتی بودند، علی دایی به همراه کریم باقری و محمد دایی به زدن ضربات پنالتی پرداختند که در این میان علی دایی عملکرد بهتری نسبت به دو رقیب خود داشت و ضرباتش به گل تبدیل می شد.