توسعه پژوهش محوری در مدارس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی قاسمی عصر چهارشنبه در نشست مدیران مدارس استان، تربیت دانش آموزان دانش پژو و خلاق را برای آینده کشور مفید برشمرد و گفت: آموزش و پرورش در این حوزه نقش بسیار تاثیرگذاری دارد.

وی با بیان اینکه مدرسه کانون اصلی تعلیم و تربیت است، خواهان توجه ویژه به محیط مدرسه شد و گفت: مدرسه شاداب و بانشاط نیازمند توجه به سلامت، تربیت بدنی و محیط مدرسه است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین تصریح کرد: قدرت پاسخویی به مجهولات و طراحی مجهولات از ویژگیهای مدرسه آموزش محور و تفکر محور است و دانش آموز در این حوزه نقش اساسی دارد.

وی بیان داشت: باید آموزش و پرورش و تعلیم تربیت به سمتی پیش رود تا خلاقیت دانش آموزان شکوفا شود و به سمت پژوهش پیش روند.





