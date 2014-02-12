رویای کرمانیها برای احداث تله کابین بر آسمان شهر/ دو سال طول می کشد همه کرمانیها سوار تله کابین شوند

به گزارش خبرنگار مهر، شهر کرمان علیرغم اینکه به شهری کویری شهرت دارد اما در واقع نمودی از این نام ندارد وجود جنگلهای گسترده گز در اطراف این شهر و همچنین دو پارک جنگلی گسترده قائم و پارک جنگلی و همچنین رشته کوههای مرتفع قائم در شرق این شهر و کوههای مرکزی شهر کرمان که قلعه های تاریخی قلعه دختر و قلعه اردشیر بر روی انها واقع شده است این شهر را به یکی از زیباترین شهرهای کشور تبدیل کرده است.

در کنار این زیبایی ها زمینه سرمایه گذاری به خصوص در زمینه مراکز تفریحی و رفاهی در شهر کرمان مهیا شده است.

بحث تله کابین کرمان سالهاست در این شهر مطرح است و مردم نیز مدتهاست چشم به راه عملی شدن این وعده مسئولان هستند در شهری مانند کرمان که مدیران شهری مدتها دیدگاهی برای توسعه شهری نداشتند اما اجرای چنین طرحهای در ابتدا به بلند پروازی می ماند اما خوشبختانه در سالهای اخیر پروژه های قابل توجهی اجرا شده و مدیریت شهری شاهد جهشی قابل توجه بوده است.

جذب سرمایه در پروژه های مختلف شهر کرمان می تواند کلیدی باشد بر قفلی که سالها بر توسعه شهر کرمان زده شده است.

کرمان تشنه احداث مراکز تفریحی و رفاهی است/ سالها کرمان از توسعه عقب افتاده است

محمد ابراهیمی، کارشناس عمران شهری در گفتگو با مهر اظهارداشت: یکی از زمینه های توسعه استان کرمان وضعیت طبیعی است که در این شهر وجود دارد در واقع در قسمت شرقی شهر کرمان شاهد وجود کوهستانهای مرتفع هستیم که در دامنه این کوهها نیز بزرگترین جنگل دست کاهش کرمان واقع شده است.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر دو قله مرتفع نیز در قلب شهر کرمان قرار گرفته است که دو قلعه بزرگ دختر و اردشیر بر روی این قله های واقع شده است.

ابراهیمی ادامه داد: از مدتها قبل بحث احداث تله کابین در دستور کار قرار داشته است و امیدواریم این پروژه در نهایت در شهر کرمان به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به وجود جنگل در مسیر تله کابین گفت: آنچه در زمینه اجرای این پروژه اهمیت دارد تامین اعتبار طرح و تامین قطعات است که امیدواریم پیمانکار قادر به انجام آن باشد ضمن اینکه باید پروژه به گونه ای اجرا شود که به جنگل و محوطه های باستانی شهر کرمان نیز دچار صدمه نشود.

استفاده از سیستمهای نوین در پروژه تله کابین کرمان

شهردار کرمان نیز با اشاره به این که در ابتدا قرار بود در این مسیر ریل کابین احداث شود اما بدلیل محدویت منابع مالی معطل ماند ، اظهار داشت: در زمان استانداری دکتر دهمرده مسیر پلکانی بر روی کوه با مشارکت زغال سنگ احداث شد.

وی همچنین از وجود طرح مشاور مشتاق برای قسمت مسطح بالای کوه خبر داد و گفت: در این طرح مجموعه های تفریحی اقامتی پیش بینی شده است.

وی برخی ویژگی های این طرح را زیبایی مسیر انتخاب شده توسط سرمایه گذار ، طول مناسب مسیر، نبود ملک در مسیر طرح ، حفظ درختان جنگل ، وجود پارکینگ مناسب برای دسترسی شهروندان و دید مناسب در شب اعلام نمود.

ابوالقاسم سیف الهی همچنین استفاده از سیستم های نوین جهت راه اندازی این تله کابین را از مهمترین ویژگی نخستین تله کابین جنوب شرق کشور برشمرد.

تله کابین از سال 94 به بهره برداری می رسد

محمد اکبرزاده مدیرعامل شرکت تله‌کابین ایران با اشاره به آغاز عملیات اجرایی تله‌کابین پردیسان قائم کرمان از ابتدای سال آینده، اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، عملیات اجرایی این طرح یک سال طول خواهد کشید و از ابتدای سال 94 تله‌کابین پردیسان قائم کرمان آماده‌ بهره‌برداری خواهد بود.

وی افزود: هزینه‌های اجرای طرح بین 17 تا 20 میلیارد تومان است که توسط موسسه‌ی مالی و اعتباری عسکریه پرداخت می‌شود.

اکبرزاده ادامه داد: قرارداد اجرای طرح به صورت BOTاست به این شکل که پس از اجرای تله‌کابین طرح به مدت ده سال توسط سرمایه‌گذار مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و سپس به روزرسانی و تحویل شهرداری کرمان می‌شود.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: اجرای تله‌کابین پردیسان قائم با استفاده از تکنولوژی و سیستم‌های به روز دنیا انجام می شود و طول عمر این‌گونه خط‌های تله‌کابین بیش از 40 سال خواهد بود؛ بنابراین یک خط ده ساله هنوز خطی نو محسوب می‌شود.

اکبرزاده در خصوص بازگشت سرمایه نیز گفت: جمعیت ساکن شهر کرمان 700 هزار نفر است و روزانه 300 هزار نفر نیز به کرمان رفت و آمد می‌کنند؛ بنابراین اگر جمعیت را یک میلیون نفر در نظر بگیریم با ظرفیت خط که 800 نفر در ساعت پیش‌بینی شده است دو سال طول می‌کشد تا نفر آخر سوار تله‌کابین شود.

زیباترین مسیر برای احداث تله کابین تعیین شده است

وی افزود: با استقبالی که در یک سال اخیر از سوی مسئولین و مردم دیده‌ایم اجرای تله‌کابین پردیسان قائم، سرمایه‌گذاری خوبی خواهد بود.

اکبرزاده هم‌چنین به مطالعات یک ساله در خصوص اجرای این طرح اشاره و خاطر نشان کرد: 7 مسیر برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد که نهایتا با بررسی‌های علمی و جانمایی که انجام شد، مسیر شماره‌ چهار برای اجرای تله‌کابین تایید شد.

وی افزود: میدان اول بلوار جبلیه ایستگاه اول خط است و تا ایستگاه دوم که بالای کوه‌های مسجد صاحب‌الزمان است هزار و 400 متر طول خط خواهد بود.

اکبرزاده ادامه داد: اگر سرعت متغیر خط را بین 3 تا 6 متر بر ثانیه در نظر بگیریم حدود 8 تا 12 دقیقه طول می‌کشد تا کابین به قله‌ کوه برسد که زمان نسبتا خوبی است.

وی با اشاره به انجام محاسبات فنی طرح و در نظر گرفتن ریزمشخصات آن، اظهار داشت: برای اجرای این طرح 17 دکل پیش‌بینی شده است؛ ضمن این‌که اجرای ایستگاه‌ها و دکل‌ها به‌گونه‌ای انجام می‌شود که هیچ آسیبی به جنگل نمی‌رسد و حتی یک درخت هم قطع نمی‌شود.

اکبرزاده افزود: تمام استانداردها و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای خطوط بالابر در اجرای این تله‌کابین لحاظ شده است.

وی ادامه داد: اختلاف ارتفاع از ایستگاه اول تا ایستگاه دوم 204 متر است؛ ضمن این‌که نما و چشم‌انداز این خط بر اساس نظریات کارشناسانی که در ایران در زمینه‌ اجرای خطوط تله‌کابین مشغول هستند بسیار قابل توجه است.