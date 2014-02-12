ربوده شدن یک مخالف حملات هوایی آمریکا به پاکستان پیش از سفر به آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، "کریم خان" فعال رسانه ای پاکستانی و از مخالفان حملات پهپادهای آمریکایی به این کشور است. وی که در این حملات برادر و پسرش را از دست داده سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آمریکا (سیا) را مسئول جنایات بی شمار در حملات هوایی به مناطق مختلف پاکستان می داند.

کریم خان قرار بود در این هفته طی سفر به برلین با شماری از نمایندگان پارلمان آلمان از جمله "هانس کریستیان اشتروبله" از حزب سبزها و شماری از نمایندگان حزب حاکم دیدار و گفتگو کند. کریم خان همچنین یک قرار ملاقات با مقامات دیوان عالی کیفری لاهه داشت و قصد داشت از آنجا به انگلیس عزیمت کند.

این در حالی است که از ساعات اولیه بامداد امروز حدود 20 شبه نظامی به حمله به منزل کریم خان در راولپندی و شکاندن در، وی را در مقابل چشمان خانواده اش ربودند. به گفته شاهدان عینی حدود هشت نفر از این افراد اونیفورم ارتش پاکستان را به تن داشته اند. با این حال مقامات امنیتی پاکستان اعلام کرده اند این اقدام توسط نیروهای امنیتی انجام نگرفته و خبرنگار 46 ساله پاکستانی ربوده شده است.

وکیل کریم خان در این رابطه گفت: متاسفانه این یک اتفاق رایج در کشور ماست. هزاران نفر در پاکستان، زمانی که خوشامد فرد یا گروهی نباشند، بدون مراحل قضایی و بدون حکم دادگاه ناپدید می شوند. وی ضمن متهم کردن اسلام آباد به این آدم ربایی گفت این ربایش تنها از یک دولت پلیسی برمی آید که بدون توجه به حقوق اولیه شهروندان خود، به چنین اقداماتی مبادرت می کند.