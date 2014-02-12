سرقت خودرو در شيراز دستگيري در آباده/ دستگیری سارق داخل خودرو در کازرون

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامي شهرستان آباده با اعلام اين خبر گفت: در شهريور ماه سال جاري يك دستگاه خودرو سواري پرايد در شهرستان شيراز به سرقت برده مي شود.

سرهنگ غلامرضا هاشمي افزود: ماموران پليس آگاهي اين فرماندهي هنگام كنترل خودروهاي عبوري در شهرستان، به يك خودو سواري پرايد به رانندگي فردي به نام "الف- ن" مظنون شدند.

وي ادامه داد: پس از متوقف كردن خود و انتقال آن به پليس آگاهي و در بررسي مشخص شد كه خودرو سابقه سرقت در شهرستان شيراز را دارد.

سرهنگ هاشمي گفت: تحقيقات بيشتر در اين خصوص همچنان ادامه دارد.

شکارچي غيرمجاز پرندگان دستگير شد

فرمانده انتظامي شهرستان سپيدان استان فارس از دستگيري شكارچي غيرمجاز و کشف چهار قطعه پرنده از نوع "كبك" خبر داد.

فرمانده انتظامي شهرستان سپيدان در تشريح اين خبر گفت : ماموران انتظامي شهرستان با همكاري اداره محيط زيست با هماهنگي مقام قضايي از دو منزل بازرسي كردند.

سرهنگ سلطان محمدي افزود: در نتيجه اين بازرسي ماموران تعداد پنج قطعه "كبك" كشته شده و چهار قطعه "كبك" زنده كشف كردند.

وي تصريح كرد: در اين رابطه دو نفر به نام هاي "خ- ف" و "ن- د" دستگير و "كبك" هاي زنده با حضور نماينده محيط زيست به آغوش طبيعت بازگردانده شد.

دستگیری سارق داخل خودرو در کازرون

ماموران پليس آگاهي شهرستان کازرون استان فارس، سارق داخل خودرو و قطعات خودرو را در کازرون شناسائي و دستگير کردند.

فرمانده انتظامي شهرستان کازرون با اعلام اين خبر گفت: درپي دريافت گزارش هايي مبني بر سرقت لوازم داخل خودرو و قطعات خودرو، کارآگاهان پليس آگاهي اين فرماندهي ماموريت يافتند، سارق يا سارقان را شناسايي و دستگير کنند.

سرهنگ محسن سروقد ادامه داد: ماموران پليس آگاهي با انجام اقدامات پليسي و اطلاعاتي موفق شدند، یک نفر سارق حرفه اي داخل خودرو را که اقدام به سرقت داخل خودرو مي کرد، شناسايي کنند.

وي افزود: ماموران در ادامه با شناسائي مخفيگاه متهم در اقدامي غافلگيرانه سارق به نام ر- چ را دستگير و مقادیری وسایل مسروقه از خودروها را در مخفیگاهش کشف كردند .

فرمانده انتظامي شهرستان "کازرون" گفت : متهم در بازجوئي هاي فني پليس 16 فقره سرقت در سطح شهر "کازرون" با همدستی شخصی به نام " غ - ح" از اين سارق كشف شد.

سرهنگ سروقد خاطر نشان کرد: با پيگيري هاي انجام شده کليه مالباختگان شناسايي و متهم دستگير شده براي سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضايي شد و تلاش در جهت دستگیری همدست سارق ادامه دارد.

ناكامي قاچاقچیان احشام در نی ریز

ماموران انتظامي شهرستان ني ريز با كشف 385 رأس احشام قاچاق در اين شهرستان قاچاقچيان را ناكام گذاشتند.

فرمانده انتظامي شهرستان ني ريز با اعلام اين خبر گفت: ماموران ایست وبازرسی "قطرویه" و پاسگاه انتظامی "تنگ حنا" اين شهرستان با كنترل محورهای اصلی و فرعی سطح حوزه استحفاظی 9 دستگاه خودرو كاميون و وانت را توقيف كردند.

سرهنگ عزيز برزگر تصريح كرد: در بازرسي از اين خودروها تعداد 385 رأس احشام قاچاق كشف و 9 قاچاقچي احشام در اين رابطه دستگير شدند.

كشف 65 تن بادام قاچاق در رستم

ماموران انتظامي شهرستان رستم استان فارس در بازرسي از سه دستگاه خودرو 65 تن بادام قاچاق كشف كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان رستم در تشريح اين خبر گفت: ماموران پليس آگاهي هنگام كنترل خودروهاي عبوري در کمربندي "مصيري"به سه دستگاه تريلر مظنون شدند.

سرگرد بهروز دهقاني افزود: بلافاصله خودروها توسط ماموران متوقف و در بازرسي از آنها 21 تن مغز بادام، 22 تن بادام پوست كاغذي و 22 تن بادام زميني قاچاق كشف كردند.

وي ادامه داد: در اين رابطه سه نفر دستگير و تحقيقات بيشتر همچنان ادامه دارد.