آیت الله ابطحی الگوی گمنام عالم دینی در جامعه امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا پناهیان طی سخنانی در این مراسم به تبیین شخصیت علمی و دینی آیت الله موحد ابطحی پرداخت و گفت: خداوند متعال در آیات متعددی در قرآن کریم رسالت انبیا را در 4 بخش یتلو علیهم آیاتهی و یذکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه بیان می فرماید. این بیانیه رسالت در قرآن سه مرتبه صادر شده است. و یک بار هم به صورت دعا از زبان حضرت ابراهیم آمده است. این 4 بخش هم در رسالت انبیا الهی شاید متناسب ترین مضمون در تشریح شخصیت آیت الله موحد ابطحی باشد.

وی با اشاره به روایات اسلامی درباره جایگاه رفیع عالمان دینی تصریح کرد: آیت الله موحد ابطحی پیامبرگونه عمل می کرد به ویژه در بخش اول که یتلو علیهم بود ایشان توفیقات بی نظیری داشتند که اعجاب برانگیز است.

وی در ادامه به تطبیق هر بخش از رسالت انبیاء با رفتار و منش آیت الله موحد ابطحی پرداخت و از وی به عنوان الگوی گمنام عالم دینی در جامعه امروز یاد کرد و گفت: درباره بخش اول رسالت که تلاوت است در سیره پیامبر اکرم (ص) می بینیم که ایشان عموما دیگران را با تلاوت آیات قرآن به دین اسلام دعوت می کردند.

حجت الاسلام پناهیان تاکید کرد: بنده تصور می کنم عملیات تلاوت برای دعوت مردم به دین، عملیات ویژه ای است که در زمانه ما شناخته شده نیست. ما معمولا وقتی می خواهیم کسی را به دین دعوت کنیم زود باب تعلیم را باز می کنیم و به استدلال کردن روی می آوریم در حالی که تلاوت چنین نیست، تلاوت مخاطب را در معرض آیات الهی قرار می دهد و مردم را در مقام مشاهده نورانیت کلام خداوند قرار می دهد. آیات الهی پیچیده هستند و انسان نیز پیچیده است و هیچ کس نمی تواند بفهمد که این آیات با روح آدمی چه می کند. به همین دلیل است که ما باید برای خودسازی مدام در معرض آیات الهی قرار گیریم و روزانه حداقل 50 آیه را تلاوت کنیم.

وی افزود: ما هزاران قدم برداشته ایم و هزاران قلم در راه تعلیم زده ایم اما تلاوت را فراموش می کنیم. انسان را باید هم در مقام دعوت و هم در مقام تقویت ایمان در معرض آیات قرآن قرار داد. 90 درصد دعوت پیامبر بر اساس تلاوت آیات الهی بود و اکثرا نیز بر همین اساس به پیامبر ایمان آوردند و ما نمی دانیم که این آیات بر آنها چه کرد ولی یقینا این معرفت است اما این معرفت در کجای اندیشه آدمی تاثیر دارد هنوز قابل شناخت نیست.

حجت الاسلام پناهیان تصریح کرد: یک جنس از فعالیت های آیت الله موحد ابطحی از جنس تلاوت بود آنجایی که ایشان سعی داشت روایات و تراث شیعه را احیا کرده و مردم را در معرض کلام اهل بیت قرار دهد. احیای کلام اهل بیت توسط آیت الله موحد ابطحی از جنس تلاوت است و اگر بپرسید که کدام بخش از روایات ائمه خوانده شود که به تلاوت نزدیک باشد من می گویم همان ادعیه ای است که از جانب ائمه هدی به دست ام رسیده است که آیت الله موحد ابطحی در این زمینه مجموعه های گرانسنگی را گردآوری و منتشر کردند.

وی با بیان اینکه علم را بخشی از حیات تربیتی و معنوی خود بدانیم بر ضرورت دوری از علم زدگی در زندگی تاکید کرد و گفت: یکی از اقدامات شایسته آیت الله موحد ابطحی که یقینا با توفیقات حضرات معصوم بوده است همین منظومه هایی از ادعیه های ائمه جمع آوری کردند همچنین اقدام شایسته ایشان احیای کتاب (عوالم) است که شاگر مرحوم مجلسی آن را نگاشته است. روایات نابی که شاید از بهار الانوار جا مانده بود با تلاش ایشان بحارالانوار جدیدی در 130 جلد به نگارش درآمد.

حجت الاسلام پناهیان با اشاره به تفسیر قرآن آیت الله موحد ابطحی که حدود 50 سال پیش در نجف نوشته بود تصریح کرد: ایشان در علم و فقه شبیه بخش اول رسالت انبیاء را دنبال کردند که همان تلاوت بود و آن متون اصلی را منتقل کردند. بخش دوم رسالت انبیاء "یزکیهم" است. معنی یزکیهم کاملا روشن نیست اما قطعا چیزی جدای تلاوت تعلیم و حکمت است که قرآن در رسالت انبیاء بدان اشاره فرموده است. احتما "یزکیهم" باید با رفتار پیامبر و مناسباتی که در جامعه برقرار می کردند در ارتباط باشد و یا اینکه زمینه سازی تزکیه را به ما نشان می دهد. پیامبر در واقع مقدمات تزکیه را برای ما فراهم می فرماید. غلبه آن 13 سال اول تلاوت بود و یزکیهم را بیشتر در مدینه می بینیم. آیت الله موحد ابطحی در این زمینه واقعا شخصیت برجسته ای بودند. عالم دینی که به وسط میدان کار می آمدند و بسیاری از خدمات عمرانی و اجتماعی و فرهنگی را از خود به جای گذاشتند که همه اینها عامل تزکیه است. ایشان به همین هم بسنده نکرد بلکه از طرف آیت الله بروجردی به شهر اقلید که در آن زمان بهائیت بیشترین فعالیت را داشتند وارد می شوند و با حضورشان این شهر تبدیل به اقلید امام زمان می شود.

وی با اشاره به نقش آیت الله موحد ابطحی در مبارزات دوران پیش از پیروزی انقلاب بر نقش وی در نجات امام از احتمال اعدام ایشان توسط رژیم پهلوی تاکید کرد و گفت: ایشان به ظاهر جزو شخصیت های سیاسی نبودند اما از همه ما سیاسی تر بودند حتی گاهی در رفتارشان دیده می شد که برای رفع خطر از مقام معظم رهبری قربانی می دادند.

حجت الاسلام پناهیان با اظهار تاسف از فقدان این عالم ربانی تصریح کرد: بیشتر از اینکه از ارتحال ایشان تاسف بخوریم بر ناشناخته بودن شخصیت آیت الله موحد ابطحی در میان مردم باید اظهار تاسف کرد اما امیدواریم که ارتحال ایشان شروعی برای معرفی این عالم ربانی باشد.

وی در پایان با اشاره به اقدامات متعدد آیت الله موحد ابطحی در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و عمرانی به طرح های متعددی از ایشان که مربوط به آینده هست اشاره کرد و گفت: ایشان یکی از بنیانگذارن تعطیلی ایام فاطمیه بودند و سعی می کردند در هر کاری که انجام می دهند اسمی از ایشان برده نشود و زندگی زاهدانه ای را در پیش گرفته بودند و هر کاری را که انجام می دادند وقف می کردند و حتی دو روز قبل از رحلتشان خدمت آیت الله مهدوی کنی می رسند و وصیتشان را بیان می کنند و می گویند که از روز مرگشان باخبر هستند به هر حال آیت الله موحد ابطحی الگویی برای علمای دین است و شاید جامعیت ایشان او را نسبت به دیگر علما برجسته کرده باشد. آیت الله ابطحی یکی از برجسته ترین عالمان به الزمانه بودند.